Towerstars setzen Zeichen – im Spiel und danach

Sie lassen sich hinterlistig von Bäumen auf uns herabfallen, beißen sich sofort fest und übertragen dabei gefährliche Krankheiten – so oder so ähnlich lauten oft die Aussagen, die über Zecken zu hören sind.

Über Zecken kursieren neben Falschinformationen auch einige Halbwahrheiten. Was also stimmt und was nicht? Wir haben die wichtigsten Fakten rund um die Zecke für Sie gesammelt.

Aussage: Zecken beißen Falsch. Der Zeckenbiss hat sich zwar in den Sprachgebrauch eingeschlichen, richtig ist er dennoch nicht.