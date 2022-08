Towerstars kassieren zwei Niederlagen in Landshut

Beim Landshuter Brauhaus Cup sind die die Ravensburg Towerstars nur Vierter geworden. Am Samstag verlor der Vizemeister der Deutschen Eishockey-Liga 2 gegen den Ligakonkurrenten und Gastgeber EV Landshut mit 3:4. Am Sonntag folgte im zweiten Spiel eine 2:3-Niederlage gegen Olimpija Ljubljana. In beiden Partien lag die Mannschaft des neuen Trainers Tim Kehler in Führung, konnte diese aber nicht halten. Unzufrieden war Kehler mit dem Auftritt seines Teams dennoch nicht.

Aufgrund einer polizeilichen Anordnung durften Towerstars-Fans zu den Turnierspielen nicht ins Landshuter Eisstadion. Gegen den EVL am Samstag musste bei den Ravensburgern der leicht angeschlagene Sam Herr passen, am Sonntag gegen Ljubljana setzte Charlie Sarault aus – in der Aufstellung durften nur 20 Feldspieler und zwei Goalies sein. „Ich bin wirklich sehr zufrieden, wir haben in beiden Spielen konkurrenzfähig gespielt und die Chance gehabt haben, zu gewinnen“, sagte Tim Kehler. „Dies ist auch das Ergebnis der harten Arbeit in den ersten beiden Trainingswochen, darauf können wir aufbauen.“ Bis einschließlich Freitag waren die Ravensburger im Trainingslager in Latsch. Am Montag und Dienstag hat Kehler seinen Spielern freigegeben, erst am Mittwoch geht es auf dem Ravensburger Eis weiter.

Durch die 3:4-Niederlage am Samstag gegen Landshut verpassten die Towerstars auch das Duell mit ihrem Ex-Trainer Peter Russell. Der Schotte gewann mit den Augsburger Panthern gegen Ljubljana mit 5:2. Nachdem Brett Cameron den EVL in Führung geschossen hatte, drehten Robbie Czarnik, Fabian Dietz in Überzahl sowie Nick Latta die Begegnung. Der Ex-Ravensburger David Zucker sowie 79 Sekunden später Sami Kharboutli glichen aber noch vor dem Ende des zweiten Drittels aus. Im Schlussabschnitt sorgte Jakob Mayenschein für den Sieg der Landshuter.

Im Spiel um Platz drei ging es für die Towerstars gegen Olimpija Ljubljana – der slowenische Club spielt in der nationenübergreifenden ICEHL und auch in der Champions Hockey League. In einem flotten Startdrittel bekamen die Towerstars schon früh die Chance auf die Führung, vergaben aber die Chance in Überzahl. Stattdessen erzielte Luka Kalan das 1:0 für die Slowenen. 19 Sekunden später glich der junge Robin Drothen aus, in der 27. Minute brachte Verteidiger Tim Sezemsky die Towerstars im Nachschuss mit 2:1 in Führung. Josh MacDonald und Nick Latta hatten die Chance, die Führung auszubauen, schossen aber knapp vorbei oder scheiterten an Ljubljanas Goalie Anthony Morrone.

Eine Schlüsselszene war schließlich die große Strafe gegen Oliver Granz: Fünf Sekunden, bevor die Strafzeit abgelaufen wäre, schlug ein Schlagschuss durch die Schoner von Ravensburgs Goalie Jonas Stettmer zum 2:2 ein. Nur 50 Sekunden später erzielte Jaka Sodja das 3:2 für die Slowenen. Damit endete auch der zweite Auftritt der Towerstars in der Vorbereitung mit einer Niederlage.