Towerstars holen sich in Dresden den Zusatzpunkt im Penaltyschießen

Beim Heimspiel am Sonntag (18.30 Uhr) gegen den EC Bad Nauheim dürfen die Towerstars aufgrund der neuesten Corona-Beschlüsse nur noch maximal 750 Zuschauer in die CHG-Arena lassen. Dauerkartenbesitzer können sich am Samstag ab 12 Uhr unter Angabe des vierstelligen Dauerkartencodes im Ticket-Webshop eines der Tickets als Onlineticket oder print@home-Karte sichern. Interessierte ohne Onlinezugang können sich ihr Ticket am Samstag zwischen 12 und 13 Uhr im Fanshop in der Marktstraße 41 sichern.