Towerstars haben noch kein Bier bestellt

Der silberne Meisterschafts-pokal der zweiten Deutschen Eishockey-Liga wird für das Spiel am Freitag nach Frankfurt gebracht – für den Fall, dass die Towerstars gewinnen und damit Meister der DEL2 werden. Mit den Vorbereitungen zu einer möglichen anschließenden Meisterfeier in Ravensburg halten sich die Verantwortlichen der Towerstars bisher aber noch zurück.

„Ich bin kein Freund davon, eine Feier zu planen, solange wir noch nicht Meister sind. Wir haben bisher drei Siege, einen brauchen wir noch. Erst dann denken wir an alles andere“, sagt Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan. „Wenn wir am Freitag Meister werden, werden wir natürlich kurzfristig etwas auf die Beine stellen. Da muss sich niemand Sorgen machen“, sagt er. „Wir haben gute Partner. Auch die schauen sich das Spiel an und können dann natürlich auch auf die Schnelle Getränke liefern.“ Noch seien aber keine bestellt.

Towerstars-Fans, die die Mannschaft in der Nacht in Empfang nehmen wollen, müssen in jedem Fall früh aufstehen. Rainer Schan rechnet damit, dass die Fahrt von Frankfurt zurück nach Ravensburg rund viereinhalb Stunden dauern wird. „Je nachdem wie lange das Spiel und das Rahmenprogramm geht, kann es gut fünf oder halb sechs werden, bis wir in Ravensburg ankommen“, sagt Schan und empfiehlt allen Fans, die sozialen Netzwerke im Blick zu behalten. „Bei Facebook und Instagram wird man sicher etwas mitbekommen.“