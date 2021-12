Towerstars feiern mühelosen Derbysieg in Kaufbeuren

DEL2, 28. Spieltag:

ESV Kaufbeuren – Ravensburg Towerstars 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Tore: 0:1 (7:29) Josh MacDonald (Herr, Pfaffengut), 0:2 (10:20) Sam Herr (Eichinger, Sarault), 0:3 (32:21) Simon Gnyp (Dietz, Mayer), 0:4 (32:41) Robbie Czarnik (Driendl, MacDonald)

Strafen: Kaufbeuren 2 Minuten, Ravensburg 4 Minuten.

Die 500 Tickets für das Heimspiel der Ravensburg Towerstars am Donnerstag (20 Uhr, CHG-Arena) gegen die Bayreuth Tigers sind am Dienstagvormittag innerhalb weniger Minuten vergriffen gewesen. Wie die Towerstars mitteilten, gab es einige enttäuschte Fans, die kein Ticket ergattern konnten. „Bei der nochmals deutlich reduzierten Zuschauerzahl von 500 konnten wir auch nicht alle Dauerkarten bedienen“, schrieb der Eishockey-Zweitligist in seiner Mitteilung. Für das Heimspiel am Mittwoch, 5. Januar (20 Uhr) gegen die Tölzer Löwen beginnt der Kartenvorverkauf (online oder im Fanshop) am Montag, 3. Januar, um 10 Uhr.