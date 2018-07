Touristikverband hat Jubiläum im Blick

Die Touristikgemeinschaft Gastliches Härtsfeld hat auf dem Neubauerhof der Familie Joos in Nattheim-Fleinheim ihre jährliche Mitgliederversammlung abgehalten. Der Vorsitzende, Bürgermeister Norbert Bereska aus Nattheim, hat bereits auf das Jubiläum im Jahr 2020 vorausgeblickt: Die als „Verkehrsverband Gastliches Härtsfeld“ am 18. September 1970 in Dischingen gegründete Touristikgemeinschaft blickt bereits auf stolze 50 Jahre Vereinsgeschichte zurück. Kein Tourismusverband in der Region sei älter.

Bereska dankte den Gründern des Verbandes, die noch vor der großen Kreisreform vorausschauend geplant hätten. Bereska versprach für das Jubiläumsjahr einige Neuerscheinungen, darunter eine Neuauflage des beliebten Bildbands und einen gemeinsamen Prospekt der Härtsfeldgemeinden. Vorstandsmitglied Rolf Hollein aus Zang werde, so der Vorsitzende, eine Bildpräsentation zum Jubiläumsjahr erstellen . Die Mitglieder werden aufgefordert, ihre Archive nach Bildern aus den Anfangsjahren des Vereins zu durchstöbern und dem Verein für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen.

Geschäftsführer Gerd Dannenmann, der frühere Neresheimer Bürgermeister, erläuterte die Jahresrechnung 2017, die der Verband mit einem Plus von 7 772 Euro abschloss. Dieses Polster fließe nun in das neue Jahr. In seinem Bericht ging er auf die aktuellen Themen des Härtsfelds wie das derzeitige Leader- und Trafo-Förderprojekt im Rahmen der „Lernenden Kulturregion Schwäbische Alb“, das die Bewohner des Härtsfeld vernetzen und weiter zusammen bringen soll.

Dannenmann präsentierte der Versammlung auch das dem Dachverband „Weltkultour Schwäbische Ostalb“ angepasste Logo, das die Abteikirche Neresheim in stilisierter Form als den Leuchttum des Härtsfeld zeigt.

Die Versammlung stimmte der Jahresrechnung einstimmig zu. Anschließend erläuterte Geschäftsführer Dannenmann den Haushaltsplan 2018. Auch dieser wurde von der Versammlung genehmigt. Die Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung übernahm Monika Suckut, die Tourismusbeauftragte des Landkreises Heidenheim. Auch diese wurde nach Verlesung der Kassenprüfung einstimmig erteilt.

Nach einem Hinweis auf die geplanten geführten Wanderungen mit Bürgermeistern und Wanderexperten am 29. Juli in Nattheim, am 12. August in Dischingen und am 9. September in Neresheim ging eine harmonische Versammlung zu Ende.