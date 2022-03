Tourist-Information nach Umbau hell und transparent

Friedrichshafen (sz) - Hell, transparent, offen und modern präsentiert sich die Häfler Tourist-Information nach dreimonatigem Umbauzeit. „Die Tourist-Information ist die Visitenkarte der Stadt für Gäste aber auch für die Häflerinnen und Häfler. Ich freue mich deshalb, dass wir nun mit der neu gestalteten Tourist-Information eine attraktive Anlaufstelle haben“, betont Bürgermeister Andreas Köster. Der Tourismus habe für Friedrichshafen eine hohe Bedeutung. In der neuen Tourist-Information könnten die touristischen Potenziale der Stadt noch besser vermarktet werden. „Die neue Tourist-Information ist die perfekte Visitenkarte der Stadt, um Häfler und Gäste willkommen zu heißen“, so Köster.

Die Tourist-Information zog 1994 in die Räumlichkeiten am Stadtbahnhof. An der Einrichtung wurde seither nichts verändert, so dass sie nicht mehr zeitgemäß war. Der Umbau war auch notwendig geworden, da das Team im Laufe der Jahre gewachsen ist. Die neuen Arbeitsplätze sind nun optimal auf zeitgemäße Abläufe abgestimmt.

Komplett neugestaltet wurde der Counterbereich. Der vorhandene Estrich wurde freigelegt und zu einem großen Teil mit einem Teppich aus Sisal belegt. Die Decke besteht aus Filzlamellen, um die bestmögliche Akustik zu erreichen. Zusätzlich wurde am Counter ein Platz mit einer Akustikschleife ausgestattet. Damit kann Gästen mit Hörproblemen eine komfortable Lösung angeboten werden.

Da der Counter Stehhöhe hat, wurde er durch ein Beratungsplatz für Gäste mit Rollstuhl und für Kinder ergänzt. Eine weitere Besonderheit hat der Empfangstresen zu bieten: er wurde mit Bodensee-Treibholz gestaltet, das am Ruderverein gesammelt wurde. Rund 100 000 Euro sind in den Umbau geflossen. Die Pläne für den Umbau stammen vom Atelier 522 aus Markdorf.

Mit dieser Neugestaltung könne den Gästen nun ein modernes, technikorientiertes und gleichzeitig natürliches Friedrichshafen vermittelt werden, bringt Melanie Raßmann, Leiterin der Tourist-Information, die Intention auf den Punkt.