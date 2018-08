Die Tierschutzorganisation PETA hat bei der Staatsanwaltschaft Ellwangen Strafanzeige gegen den Sederndorfer Landwirt erstattet, dessen 50 Schweine bei dem verheerenden Großbrand in der vergangenen Woche ums Leben gekommen waren. Das hat PETA an Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Die Tierschutzorganisation wirft dem Landwirt darin vor, durch „unzureichende Brandschutzmaßnahmen“ den Tod der Tiere „möglicherweise billigend in Kauf genommen“ zu haben. „Jedes Tier, das bei einem Brand im Stall stirbt, wurde grob fahrlässig getötet“, wird Dr. Edmund Haferbeck, Agrarwissenschaftler und Leiter der Rechts- und Wissenschaftsabteilung bei PETA, in dieser Pressemitteilung zitiert. Weiter führt Haferbeck aus: „Der Brandschutz wird bei vielen Tierställen nicht ernst genommen. Außerdem: Wenn dutzende Tiere in einem Stall eingesperrt sind, ist es schlicht unmöglich, Soforthilfe zu leisten. Dieses Risiko wird billigend in Kauf genommen.“

Polizei vermutet technischen Defekt

Tatsächlich hat die Organisation Peta in der Vergangenheit immer wieder Landwirte, in deren Ställen es gebrannt hat, wegen angeblichen Brandschutzverletzungen angezeigt. Zum Ärger vieler Bauern, die den Aktivisten vorhalten, dass sie Strafanzeige stellen, obwohl sie weder die abgebrannten Ställe noch deren technische Ausrüstung kennen.

Die Polizei geht beim Brand von Sederndorf derzeit davon aus, dass ein technischer Defekt in der Lüftung- oder der Photovoltaikanlage das Feuer in dem Schweinestall verursacht hat.