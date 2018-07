Tote bei Massenprotesten in Ägypten

Kairo (dpa) - „Tag des Zorns“ in Ägypten: Bei landesweiten Protesten gegen die Regierung von Präsident Hosni Mubarak sind drei Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Wie Sicherheitskreise berichten, eröffnete die Polizei bei Krawallen in der Hafenstadt Suez das Feuer auf Demonstranten und tötete zwei Menschen. In Kairo erlag ein Polizist seinen Verletzungen. Augenzeugen sprachen von den schwersten Krawallen seit Jahren. Die Proteste in mindestens 16 Städten richteten sich gegen Korruption, Arbeitslosigkeit und Menschenrechtsverletzungen.