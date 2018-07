Tote bei Massenprotesten in Ägypten

Kairo (dpa) - Bei Massenprotesten gegen die Regierung in Ägypten sind drei Menschen getötet worden. Wie aus Sicherheitskreisen in Kairo verlautete, eröffnete die Polizei bei Krawallen in der Hafenstadt Suez das Feuer auf Demonstranten und tötete zwei Menschen. Sicherheitskreise bestätigten der Nachrichtenagentur dpa, dass auch ein Polizist getötet wurde. Es sind die massivsten Proteste seit Jahren in Ägypten gegen die Regierung von Präsident Husny Mubarak, der seit fast 30 Jahren an der Macht ist.