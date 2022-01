Tote bei Brand gefunden: Mann unter Mordverdacht

Nach einem Brand in Stuttgart, bei dem eine tote Frau gefunden wurde, ist ein 35-Jähriger festgenommen worden. Er wird verdächtigt, Anfang Januar das Feuer in einer Wohnung in einem Stuttgarter Mehrfamilienhaus gelegt zu haben, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Der Mann ist nach seiner Festnahme seit Sonntag in Untersuchungshaft.

Die 89-jährige Bewohnerin war von der Feuerwehr tot auf dem Bett in ihrer verrauchten Wohnung gefunden worden. Woran die Frau gestorben war, teilte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht mit. Zunächst hatten die Ermittler Brandstiftung ausgeschlossen. Später deuteten die Spuren laut Polizei doch auf eine Straftat hin. Weitere Details zur Tat und den Hintergründen nannte die Polizei zunächst nicht.

