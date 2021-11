Totalschaden nach Verkehrsunfall

Ravensburg (sz) - Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 20 000 Euro ist laut Polizeibericht an zwei Fahrzeugen am Dienstag gegen 9.30 Uhr in der Schützenstraße entstanden. Ein 57-jähriger BMW-Fahrer fuhr über einen abgesenkten Bordstein auf die Straße und übersah dabei eine von links kommende 45-jährigen Opel-Fahrerin, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Durch die Kollision wurde die Opel-Fahrerin leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Fahrzeuge.