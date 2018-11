Die SG Kirchen-Hausen bleibt in der Fußball-Kreisliga A 2 im badischen Schwarzwald die Überraschungsmannschaft. Der Aufsteiger verteidigte am 14. Spieltag die Tabellenführung, obwohl es im Derby gegen den FV Möhringen nur zu einem 0:0 reichte. Dies war für SG-Trainer Peter Tumler aber auch das gerechte Ergebnis.

„Das Spiel hatte keinen Sieger verdient“, meinte Kirchen-Hausens Coach nach umkämpften 90 Minuten. Dem stimmte sein Gegenüber Heinz Jäger zu, auch wenn aus seiner Sicht der FVM einen Sieg „hauchdünn mehr verdient gehabt hätte“. Die Gäste zeigten die bessere Spielanlage und hatten die klareren Chancen.

Bereits nach fünf Minuten musste SG-Schlussmann Fabian Stihl, den Jäger „zum besten Spieler“ kürte, sein Team vor einem Rückstand bewahren. Luca Blum war allein vor dem Tor der Gastgeber aufgetaucht, schoss aber Stihl an. Auf der Gegenseite verpasste Julian Meßmer (10.) nach einer Freistoßflanke mit einer Direktabnahme die Führung für die Gastgeber. Anschließend verflachte die Partie auf dem schwierig zu bespielenden Rasen. Die Mannschaften beharkten sich im Mittelfeld. „Die Teams haben sich nichts geschenkt“, fasste Jäger zusammen.

Kirchen-Hausen findet kaum ein Mittel gegen kompakten FVM

Die besseren Chancen bis zur Pause hatte der FVM. Aber Blum (17.) und Lukas Klüppel (24.) brachten den Ball nicht in Kirchen-Hausens Tor unter. Auf der Gegenseite parierte FVM-Schlussmann Kevin Au einen Schuss von Sheriff Jallow (22.), der mit einem Einwurf in Szene gesetzt worden war. Spielerisch gelang den Gastgebern, die auf die Spielgestalter Oliver Weiß und Andy Krukenberg verzichten mussten, nur wenig. „Das war harte Arbeit. Möhringen hat kompakt gestanden und immer wieder Druck auf unseren Spielaufbau ausgeübt“, erklärte Tumler.

An dem Geschehen änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts. Möhringen wirkte noch engagierter und kam früh zu guten Chancen. Aber Lucas Tschaut (49.) und Jonathan Bell (52.) zielten nicht genau genug oder fanden in SG-Schlussmann Stihl ihren Meister. Die Partie wurde anschließend zunehmend unansehnlicher. Der Kampf dominierte, das Spielerische blieb auf der Strecke. Beide Mannschaften schafften es nur selten, den Ball über längere Zeit in den Reihen zu halten. In der Schlussphase gab es auf beiden Seiten noch jeweils eine gute Chance. Möhringens Lukas Klüppel (83.) verpasste zunächst mit einem Kopfball das SG-Tor. Dann konnte Kirchen-Hausens Sheriff Jallow eine Hereingabe von Yaya Sanyang (88.) im Rutschen nicht erfolgreich in Richtung Möhringer Tor lenken.

„Leider waren wir in der zweiten Halbzeit nicht präzise genug. Wir haben es nicht geschafft, die guten Aktionen zu beenden“, haderte Jäger ein wenig mit dem torlosen Remis. SG-Übungsleiter Tumler konnte mit dem Remis sicher besser leben.