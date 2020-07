Torhüter Hoxha mit Corona infiziert: FC 08 Villingen muss in Quarantäne

Der baden-württembergische Fußball-Oberligist FC 08 Villingen hat in der Saisonvorbereitung mit einem Rückschlag zu kämpfen: Nach einem positiven Corona-Test bei Torwart Andrea Hoxha befinden sich auf Anordnung des Gesundheitsamt 19 Spieler bis einschließlich Samstag, 1. August, in Quarantäne – trotz ausschließlich negativer Ergebnisse bei einem Corona-Sammeltest.

Unabhängig von dieser Überprüfung wurde ein weiterer Spieler, der außerhalb des Trainingsbetriebs Kontakt zu Hoxha hatte und sich daher bereits in Quarantäne befand, positiv getestet, bestätigt Villingens Sportvorstand Arash Yahyaijan. Er informiert über den aktuellen Stand der Dinge und betont: „Wir haben ein sehr gutes Hygienekonzept und gleich festgestellt, wer Kontaktperson eins und wer Kontaktperson zwei war.“ Drei Spieler mussten daher direkt in Quarantäne, die restlichen nach dem Sammeltest. Die gute Nachricht: Gesundheitlich gehe es den Spielern gut.

Hoxha, albanischer U21-Nationaltorhüter, verkündete über die sozialen Medien per Instagram persönlich, dass bei ihm das positive Testergebnis vorliegt. Wer der zweite positiv getestete Spieler ist, ist nicht bekannt.

Als die ausschließlich negativen Testergebnisse der restlichen Spieler vergangene Woche vorlagen, rechnete Yahyaijan nicht mit dieser einschneidenden Unterbrechung der Vorbereitung. „Daher, dass die Spieler Kontaktperson zwei waren, dachte ich nicht, dass sie in Quarantäne müssen“, sagt der Sportvorstand, der diese Entscheidung aber akzeptiert.

Aus sportlicher Sicht trifft es das Team hart. Yahyaijan: „Das ist für uns brutal ärgerlich. Wir haben einen riesengroßen Umbruch, einen neuen Trainer, viele alte Spieler sind weg. Wenn man eine Mannschaft zusammenstellt, braucht man viel Zeit. Wir haben uns nicht für sechs, sondern sieben Wochen Vorbereitung entschieden.“ Sein Sohn Marcel hat erst zu dieser Saison das Traineramt von Jago Maric übernommen. Er war zuvor für die zweite Villinger Mannschaft verantwortlich und führte diese in der abgebrochenen Saison als Meister zum Verbandsliga-Aufstieg.

Bis einschließlich Samstag, 1. August, muss die Vorbereitung mit einem Großteil der Oberliga-Mannschaft nun unterbrochen werden. Die Testspiele gegen den SC Konstanz-Wollmatingen, die DJK Donaueschingen und den FC Holzhausen wurden jeweils abgesagt.

Vor dem Pflichtspielauftakt im Verbands-Pokal bei Bezirksliga-Vertreter FC Bräunlingen bleibt den Nullachtern somit nur noch knapp eine Woche Zeit nach der Quarantäne. Für Sonntag und Montag seien direkt Trainingseinheiten angesetzt, erklärt der Sportvorstand, ehe man am Dienstag, 19 Uhr, immerhin noch bei Landesligist VfB Bösingen, der sich in guter Verfassung zeigt, testen kann.

Der Pokalgegner um Neu-Spielertrainer Tevfik Ceylan, der nach über zehn Jahren beim FC 08 in Bräunlingen eine neue Herausforderung gefunden hat, bot den Villingern eine Spielverlegung an. Auch aufgrund der ohnehin schon vielen englischen Wochen tritt der Oberligist aber wie geplant beim FCB an.

Mit Blick auf den Start in der Oberliga (Samstag, 22. August, gegen den SV Sandhausen II) hat Arash Yahyaijan – wie vermutlich viele weitere Verantwortliche – noch Bedenken. „Ich mache mir Gedanken, wie man in der Runde mit so etwas umgeht“, geht der Sportvorstand auf eine mögliche Situation wie die jetzige während wöchentlicher Pflichtspiele ein. „Ich hoffe, dass wir eine einigermaßen normale Runde spielen können.“