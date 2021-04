Torhüter Eriksson gibt den Schwenningern Sicherheit - Jetzt stehen für den SERC zwei Auswärtsspiele an

Nach vier Niederlagen in Folge haben sich die Wild Wings am Samstag mit einem 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)-Heimsieg gegen die Eisbären Berlin eindrucksvoll im Kampf um die Play-off-Plätze zurückgemeldet.

Bei den Wild Wings konnte überraschend Stürmer Jamie MacQueen wieder auflaufen. Verteidiger Dylan Yeo fehlte hingegen aus privaten Gründen. Für Yeo, der aber laut SERC-Trainer Niklas Sundblad aller Voraussichtlich am Montag in Krefeld wieder zur Verfügung steht, rückte Marius Möchel in die Abwehr. Angreifer Darin Olver feierte nach neunwöchiger Verletzungspause sein Comeback.

Die Augen waren aber auf Torwart Joacim Eriksson gerichtet. Der Mann, der von den Behörden für die Partie grünes Licht bekam und dessen Quarantäne nach seiner Schweden-Reise aufgehoben wurde, sollte den so wichtigen Schwenninger Sieg gegen die Eisbären garantieren. „Auf ihn kommt es heute an“, sagte Sundblad am Samstag während des Aufwärmens über den Mann mit der Rückennummer 60. „Danke, dass Du zurückgekommen bist. Viel Kraft für Dich und Deine Familie“, hatte die Wild Wings GmbH ein Transparent auf schwedisch im Stehblock aufgehängt.

Eriksson parierte gegen Parker Tuomie und Kristopher Foucault stark. Auf der anderen Seite vergab Daniel Pfaffengut zweimal in aussichtsreicher Position gegen Eisbären-Goalie Tobias Ancicka. In der 18. Minute gingen die Wild Wings in Front. Andreas Thuresson war im Nachschuss erfolgreich. Der Schwenninger Topscorer musste aber anschließend mit Problemen mit seinem Bein in die Kabine. Thuresson kam zum zweiten Drittel aber wieder. Olver kassierte eine Zweiminutenstrafe.

Die Berliner kamen in Überzahl zum Ausgleich. Jonas Müller konnte sich nach Vorarbeit von Marcel Noebels und Leo Pföderl als Torschütze feiern lassen (23.). Anschließend Powerplay für die Gastgeber, Alexander Weiß traf aber in aussichtsreicher Position den Puck nicht. Tylor Spink brachte die Scheibe ebenfalls nicht unter. Dann aber doch das 2:1 für die kampf- und laufstarken Schwenninger. Christopher Fischer war mit einem Schlagschuss von der blauen Linie erfolgreich. Anschließend mussten Tylor Spink und Fischer gemeinsam in die Kühlbox. Die Spieler des SERC fighteten super, überstanden die doppelte Unterzahl. Und in einfacher Überzahl fuhr Bourke ein Break und verlud Ancicka zum 3:1. MacQueen hätte beinahe für die Vorentscheidung gesorgt, traf aber nur die Latte.

Der Tabellenführer der Nordgruppe war aber nicht gewillt in Schwenningen zu verlieren. Die Hauptstädter erhöhten noch einmal die Schlagzahl und Eriksson hatte alle Hände voll zu tun. Beim Tor von Matthew White war er machtlos (49.). Die Schlussphase war extrem spannend. Die Berliner zogen ihren Torwart. SERC-Kapitän Travis Turnbull traf jedoch 79 Sekunden vor Schluss ins verwaiste Gästegehäuse zum 4:2-Endstand.

Mit dem 4:2-Heimsieg haben die Wild Wings im Rennen um Rang vier zurückgeschlagen. „Der Sieg war sehr wichtig, ich kann mir gut vorstellen, dass über Platz vier erst am letzten Spieltag entschieden wird“, so Sundblad. Am Sonntagmorgen brachen die Schwenninger nach Krefeld auf. Denn nach dem Erfolg am Samstag stehen am Montag, 12. April, und Dienstag, 13. April, zwei Auswärtsspiele für die Wild Wings an.

Zuerst geht es gegen die Pinguine aus Krefeld. Die sind in der Nordgruppe nicht nur Tabellenletzter, sondern auch noch dezimiert. Trainer Clark Donatelli konnte, nachdem der Lette Martins Karsums und der Russe Ivan Petrakov die Schwarz-Gelben verlassen haben, zuletzt nur noch drei Sturmreihen aufbieten. Am Freitag bei der 0:3-Heimniederlage gegen Süd-Schlusslicht Nürnberg brachten die Krefelder mit Marvin Cüpper nur noch einen Torwart auf den Spielberichtsbogen. Goalie Nikita Quapp ist bei der U18-WM und Sergej Belov verletzt. „Wir sind froh, wenn die Saison vorbei ist“, sagte Pinguine Co-Trainer Boris Blank am Freitag. „Ich weiß, dass dort viel Unruhe ist. Für uns zählen nur drei Punkte“, sagt Sundblad.

Am Dienstag geht es für die Wild Wings vom Rheinland 100 Kilometer weiter ins Sauerland. Denn um 20.30 Uhr steht dann das Duell mit den Iserlohn Roosters an.

Zuletzt gewann der SERC in der Helios-Arena mit 3:2 nach Verlängerung. „Iserlohn hat eine sehr starke erste Reihe mit Casey Bailey, Alexandre Grenier und DEL-Topscorer Joe Whitney, die müssen wir im Auge behalten“, mahnt Sundblad. Ansonsten ruhen die Hoffnungen wieder auf Tormann Joacim Eriksson. Der bekam gegen Berlin nicht weniger als 55 Schüsse auf seinen Kasten, ließ nur zwei passieren. „Es ist schön wieder hier zu sein. Ich habe soviel Unterstützung von Mannschaft und Fans erhalten. Es war nicht leicht für mich auf dieses Spiel zu fokussieren. Wir haben aber in der Mitte gut zugemacht und gut gespielt“, so der Rechtsfänger.

„Wir haben gegen Berlin hart gearbeitet. Es hätte auch andersherum ausgehen können. Joacim war aber unser Fels in der Brandung“, urteilte Wild-Wings-Sportdirektor Christof Kreutzer. Verteidiger Christopher Fischer: „Wir haben auch gegen Berlin nicht unser bestes Spiel gemacht. Wir waren undiszipliniert haben viele Strafen bekommen, waren teils fahrig und unkonzentriert hinten drin. Joacim hilft uns aber wahnsinnig, er hat uns Selbstvertrauen gegeben.“