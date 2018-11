Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten verliert zur kommenden Saison einen Leistungsträger. Torhüter Tomáš Mrkva wird seinen Vertrag über die laufende Saison hinaus nicht verlängern. Das teilte der Verein nun mit.

Für Wolfgang Strobel, Geschäftsführer des HBW Balingen-Weilstetten, war es keine leichte Aufgabe, diese Entscheidung zu verkünden. Schließlich habe sich der Verein „für eine Vertragsverlängerung in allen Bereichen deutlich über die Schmerzgrenzen des Machbaren hinaus“ gestreckt, heißt es in der Mitteilung . Der tschechische Nationaltorhüter Mrkva möchte aber den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und hat seine im Vertrag vereinbarte Option gezogen und fristgerecht zum 30. Juni 2019 gekündigt.

„Es ist mehr als bedauerlich, dass wir Tomáš nicht halten konnten. Aber uns war auch klar, dass seine Leistungen bei anderen Vereinen Begehrlichkeiten geweckt haben“, sagte Strobel und verwies auf die überragende Europameisterschaft, die Mrkva im vergangenen Jahr in Kroatien gespielt hatte.

Bereits im Januar habe der Verein die Befürchtung gehabt, dass das Angebot nicht ausreichen könnte, um Mrkva nach der Saison 2017/18 weiter in Balingen zu halten, erklärte Strobel. „Dass er die Möglichkeiten, die er jetzt bekommen hat, nicht ausschlagen kann, müssen wir akzeptieren“, sagte Strobel und hatte nach ausführlichen Gesprächen mit dem tschechischen Nationalkeeper Verständnis dafür, dass er eine vertragliche Option zur Kündigung zum Saisonende gezogen und sich gegen das HBW-Angebot entschieden hat.

Im Gegensatz zum Torhüter hat der Verein bei zwei Feldspielern mehr Erfolg gehabt. Jona Schoch hat seinen Vertrag in Balingen-Weilstetten um ein Jahr verlängert. Marcel Niemeyer wird von seiner Ausstiegsklausel für die kommende Saison keinen Gebrauch machen und auch 2019/20 im HBW-Trikot auflaufen.