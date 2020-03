Topf mit Speiseöl gerät in Brand: 50 000 Euro Schaden

Am Dienstagabend ist die Feuerwehr zu einem Brand in die Dorfstraße ausgerückt, teilt die Polizei mit. Gegen 19.20 Uhr war dort ein Topf mit Speiseöl in Brand geraten. Zuvor hatte eine Bewohnerin diesen zum Erhitzen auf den Herd gestellt. Anschließend verließ sie für kurze Zeit die Wohnung. Der im Haus anwesende Ehemann bemerkte den Brand und konnte diesen noch vor Eintreffen der FFW Sauldorf löschen. Er erlitt eine Rauchvergiftung und musste ins Krankenhaus. Seine Ehefrau wurde vorsorglich ebenfalls aufgenommen. Durch die Rußentwicklung wurde die gesamte Doppelhaushälfte beeinträchtigt. Der Sachschaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt.