Jürgen Rumrich und Simon Danner haben sich beim Fantalk der Schwenninger Wild Wings den Anhängern gestellt. Der Manager und der Kapitän glauben weiter an die Mannschaft. Die SERC-Fans haben ihre Zweifel, wollen das Team aber weiter unterstützen.

Die Stadiongaststätte „Eisbär“ platzte am Dienstag aus allen Nähten. Nicht jeder Besucher fand einen Sitzplatz. „Wir sind stolz, dass ihr so großes Interesse an den Wild Wings habt, mitleidet, aber auch kritisiert. Davon können wir nur profitieren“, sagte Wild-Wings-Pressesprecher Oliver Bauer. Danner versicherte, dass sich die Mannschaft nach zehn Niederlagen in Serie mindestens so mies wie viele Fans fühle. „Ich schlafe schlecht und mein Sohn heult nach jedem verlorenen Spiel, weil er wieder nicht mit dem Papa auf die Ehrenrunde darf“, bekannte der SERC-Kapitän.

Rumrich räumt ein: Nicht genug Zeit für Spielersichtung

Dass sich dies ändern werde, davon war Manager Rumrich überzeugt. „Die Mannschaft wird noch zeigen, welches Potential sie hat“, sagte er und wurde nicht müde, das Team zu verteidigen und damit auch die Kritik an seiner Person wegen der Zusammenstellung des Kaders zurückzuweisen. Immerhin gestand Rumrich ein, das Scouting von möglichen Neuzugängen im Sommer nicht so intensiv betrieben zu haben, wie er dies eigentlich gerne tun würde. „Ich habe allerdings auch viele andere Aufgaben im Klub zu übernehmen.“ Externe Scouts in Übersee anzustellen, wie es die Spitzenklubs in der DEL tun, könne man sich aus finanziellen Gründen nicht leisten.

Den „deutschen Weg“ der Wild Wings sieht Rumrich keineswegs als gescheitert an. „Wir wollen nicht wie Bremerhaven nur mit Ausländern spielen. Wir wollen deutsche Spieler, die Identifikation reinbringen. In der vergangenen Saison hat das doch gut funktioniert.“ Den Vorwurf, die deutschen Spieler würden in Schwenningen zu viel verdienen und deshalb seien keine Mittel mehr für ausländische Spieler frei, konterte Danner: „Ich weiß zwar nicht was meine Mannschaftskameraden verdienen. Aber so üppig ist das bei mir nicht. Die Jungs, die bei Olympia für Deutschland gespielt haben, das sind die Großverdiener. Die sind aber nicht bei uns. Ich weiß auch nicht, wer hier 100 000 Euro bekommen soll.“

Jene sechsstellige Summe als Saisongehalt würden Agenten für Spieler verlangen, die den Wild Wings möglicherweise sofort weiterhelfen könnten, sagte Rumrich. Aktuell werde aber so gepokert, dass die Preise sich weiter deutlich über die 100 000 Euro bewegen würden. Mehr als zehn Spieler habe er aktuell vorwiegend über ihre Agenten angesprochen. Nichts habe gepasst, beziehungsweise die Spieler seien schlicht zu teuer. Und nicht jeder wolle unbedingt nach Schwenningen. Das klang fast so, als würde der von Rumrich und Trainer Pat Cortina angekündigte neue „Top-Spieler“ wohl nicht nur später, sondern überhaupt nicht kommen.

Seitens von Fans wurde kritisiert, dass im nicht funktionierenden Überzahlspiel, immer schnell der Abschluss gesucht werde, anstatt das Powerplay auszuspielen. „Scheibengewinn, Scheibe zum Tor, das ist die taktische Vorgabe“, erklärte Danner. Einig waren sich alle, dass das Körperspiel zu harmlos ist. „Das stimmt, wir müssen öfters checken. Wobei wir mit Dominik Bohac und Kyle Sonnenburg durchaus harte Spieler haben.“ Für einen Schlägertypen sei im modernen Eishockey aber kein Platz mehr. Dennoch war man sich einig, brav wie Chorknaben braucht eine Eishockeymannschaft auch heute noch nicht auftreten. Das Defensivsystem von Trainer Pat Cortina wurde nicht in Frage gestellt. Dass ein Trainerwechsel für benötigte Impulse sorgen könnte, davon sind wohl die wenigsten Anhänger überzeugt. Vielmehr wurde wieder die Qualität der Mannschaft in Frage gestellt.