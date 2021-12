toMotion ist stolz auf das Erreichte

Die Mountainbike-Rennsaison 2021 hat erst mit Verzögerung Fahrt aufgenommen. Nachdem die Corona-Lage in der ersten Jahreshälfte für viele Absagen sorgte, stiegen die Fahrer so richtig ins Renngeschehen ein. Viel Gas gaben die Teammitglieder des Lindauer Rennstalls toMotion Racing by black tusk. Sie erarbeiteten sich von Juli bis Oktober eine Rennbilanz, die sich sehen lassen kann: 56 Podiumsplatzierungen, darunter 28 Siege, und insgesamt 118 Top-Zehn-Ergebnisse. Das Highlight der Saison 2021 war der Erfolg von Danièle Troesch und ihrer Teampartnerin Lorenza Menapace bei der Bike Transalp, wo sie einen überlegenen Gesamtsieg bei den Damen einfuhren.

Coronabedingt startete die Saison der toMotion-Fahrer digital. Einige wenige Teammitglieder, unter anderem Niklas Gathof und Thore Perske, nahmen an Online-Wettbewerben wie beispielsweise der eSports Liga der German Cycling Academy (GCA) oder einem Strava Segment Cup teil. Ab Ende März gab es für Gathof aus Amtzell dann auch wieder die ersten realen Rennen. Er und sein Teamkollege im toMotion-Nachwuchsteam, Marcel Scheu, mischten bei der internationalen Mountainbike-Bundesliga mit. Gathof besuchte über die Saison verteilt außerdem einige Rennen der UCI Junior Series XCO, bei denen er sich mit Top-Nachwuchsfahrern aus verschiedenen Ländern duellierte. Scheu ging bei drei der sechs Rennen des Schwarzwälder Mountainbike-Cups an den Start und landete in der Gesamtwertung auf Platz 15 in der U19-Altersklasse.

Eine fast normale Rennsaison

Im Frühsommer entspannte sich die Corona-Lage, so dass in europäischen Nachbarländern unter strikten Sicherheitsvorkehrungen erste Hobbyrennen ausgetragen wurden. Etliche toMotion-Teammitglieder wagten den Sprung über die wieder geöffneten Grenzen, um an Mountainbikerennen in Frankreich, der Schweiz und Österreich teilzunehmen. Mitte Juni hatten Danièle Troesch und ihr Lebensgefährte Olivier Guth bei der Zweitagesversion des Alps Epic erstmalig wieder eine Startnummer am Lenker und freuten sich mit Platz drei der Mixedkategorie über einen gelungenen Saisoneinstand. Mark Jagenow verpasste beim Swiss Bike Cup in Gränichen mit einer Sekunde Rückstand auf Platz drei nur hauchdünn das Podium. Anfang Juli nahm Jagenow beim dreitägigen Engadin Bike Giro in der Schweiz den fünften Gesamtplatz der Ü40-Altersklasse mit nach Hause. „Der Hochsommer bescherte den Mountainbikern dann eine fast wieder normale Rennsaison, bei dem auch Rennen in Deutschland ausgetragen wurden“, heißt es in der toMotion-Mitteilung.

Ihr Höhepunkt gelang Troesch Mitte Juli bei einem der härtesten Mountainbike-Etappenrennen der Welt: Gemeinsam mit ihrer italienischen Teampartnerin und Freundin Lorenza Menapace entschied sie bei der Bike Transalp 2021 jede einzelne der sieben Etappen für sich und fuhr einen überlegenen Gesamtsieg bei den Damen ein. Damit konnte der Lindauer Mountainbike-Rennstall einen der größten Erfolge seiner Teamgeschichte feiern. Im Verlauf der Saison sammelte die Französin mit Damensiegen bei den französischen Rennen ChampduF und Ultra Raid de la Meije, einem zweiten Platz in ihrer Altersklasse beim Trail Hype in Titisee-Neustadt sowie Rang drei bei der Transvésubienne-Transriviera weitere Podiumsplätze.

Auch Jagenow blickt auf eine bärenstarke Saison zurück. Er stand 2021 fünfmal auf dem Podium, davon dreimal ganz oben. Daniel Bürgin konzentrierte sich nach einem sechsten Platz beim Sechs-Stunden-Rennen in Breitbrunnen auf Kurzstreckenrennen. Belohnt wurde er mit Platz drei seiner Altersklassenwertung in Heubach und Münsingen sowie einem Altersklassensieg beim Hegau-Bike-Marathon in Singen.

Scheus siegen in Schömberg

Trotz der spät gestarteten Saison nahmen Marcel und Gabi Scheu 2021 wieder an vielen Rennen teil. Zwölfmal war der Name Scheu dabei mit einer Top-Zehn-Platzierung vertreten, darunter ein Doppelsieg bei der Nordschwarzwald Trophy in Schömberg, bei der Mutter und Sohn ihre jeweilige Altersklasse gewannen. Der Tettnanger Evgeny Sidorenko erlebte seinen Saisonhöhepunkt beim Mouflon-Tracks-Etappenrennen in Polen. Der 22-jährige Perske erkämpfte sich mehrere Top-Zehn-Platzierungen.

Nach einer verkürzten Mountainbike-Rennsaison, die in Deutschland erst Ende Juni richtig begann, ist das Team toMotion Racing by black tusk stolz auf das Erreichte. „In einer um drei Monate kürzer ausgefallenen Saison ist das eine tolle Leistung unserer Fahrerinnen und Fahrer. Sie haben sich in ihrem Training wirklich gut auf die Unsicherheit eingestellt und ihre Leistung dann zum richtigen Zeitpunkt abrufen können. Besonders haben wir uns natürlich über den Transalp-Sieg von Danièle Troesch gefreut – das war etwas ganz Besonderes“, bilanzierte die zufriedene Teamchefin Andrea Potratz. „Nun hoffen wir alle, dass sich die Pandemielage im nächsten Frühjahr früher entspannt, als es dieses Jahr der Fall war, so dass wir unseren Lieblingssport wieder weitgehend normal ausüben können.“