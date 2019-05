Zu einem Countryabend hatten Susanne und Lothar Luigart vom gleichnamigen Transportunternehmen aus Dellmensingen am Samstagabend auf das Gelände der Festspiele Burgrieden geladen. Gut 250 Gäste waren erschienen, um einen gemütlichen Abend mit Countrymusik zu verbringen. Als Höhepunkt trat der deutsche Country- und Schlagerstar Tom Astor auf.

„Für so ein Event ist das hier die perfekte Location“, zeigte sich Claudia Huitz, Geschäftsführerin der Festspiele Burgrieden, zufrieden. Man wolle sich in Zukunft ein wenig öffnen und das Festspielgelände auch für Firmenfeiern oder andere Events zur Verfügung stellen. Die zahlreich erschienenen Countrymusikfans sahen dies genauso, und auch das Wetter sollte am Samstagabend mitspielen.

„Der Style und die Lebensart ist einfach Klasse. Das ist keine Musik, von der man Kopfschmerzen bekommt“, erklärten zwei Countryfans aus Erbach, was sie an diesem Musikstil so lieben. Die meisten waren gekommen, um ihr Idol Tom Astor zu sehen. Viele waren auch von weit her angereist. „Die Musik ist einfach toll, und seine Texte kommen glaubwürdig rüber“, beschrieb ein Anhänger Tom Astors den Grund für dessen seit Jahrzehnten anhaltenden Erfolg.

Über ein gut einstündiges Konzert mit alten und neuen Liedern eines sympathischen Stars durften sich die Besucher freuen. Tom Astor präsentierte sich auch mit inzwischen 76 Jahren noch in guter Form. Alte und neue Lieder des Sängers und Komponisten begeisterten die Zuschauer gleichermaßen. Anekdoten und Weisheiten aus seinem Leben umrahmten die Liedauswahl. So erfuhr auch ein nicht Tom-Astor-Fan, was dieser mit seinen Texten zum Ausdruck bringen möchte. Das Publikum dankte es seinem Star und ließ es sich nicht nehmen, mitzuschunkeln und zu klatschen.

Umrahmt wurde der Auftritt Tom Astors von Alleinunterhalter Norbert Kugler aus Laupheim, der vor und nach dem Konzert für gute Stimmung auf dem Festspielgelände sorgte.

Die Idee zu diesem Event stammte von Lothar Luigart, der damit seiner Frau Susanne zu deren 50. Geburtstag gratulierte. „Es ist das erste Mal, dass wir ein Event in dieser Größenordnung organisieren“, erzählt er. Er sei seit Jahren Fan von Tom Astor.