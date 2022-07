Tödlicher Unfall bei Bad Waldsee - Polizei sucht nach Unfallfahrer

Wie die Polizei in Ravensburg mitteilt, ereignete sich der Unfall, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren, am Sonntagabend auf der L300 bei Bad Waldsee - Haisterkirch.

Dem Unfall war laut Polizeiangaben ein Überholvorgang vorausgegangen. Mehrere Personen mussten von der Feuerwehr aus den beteiligten Fahrzeugen befreit werden. Eine Person starb bei dem Unfall.

Weitere Details zur Zahl der Geschädigten sowie Alter oder Herkunft konnte die Polizei am Sonntagabend nicht nennen. Die Beamten fahnden derzeit nach dem Fahrzeug, welches den Unfall durch das Überholmanöver ausgelöst haben soll.