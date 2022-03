Tödlicher Streit in Sigmaringer Obdachlosenunterkunft

Am Freitagabend, kurz nach 20.30 Uhr, wurde die Polizei in Sigmaringen zu einer Unterkunft für Obdachlose gerufen. Zuvor war dort ein 28-jähriger Bewohner blutend zusammengebrochen und musste vom Rettungsdienst reanimiert werden.

Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der junge Mann in einen Streit mit einem 60-jährigen Bewohner verwickelt war. Der Streit war anscheinend so heftig, dass der Ältere der beiden im Verlauf ein Messer nahm und den jüngeren so schwer verletzte, dass dieser, trotz erster erfolgreicher Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst, in der Klinik seinen Verletzungen erlag.

Staatsanwalt ordnet Untersuchungshaft an

Polizei und Staatsanwaltschaft teilten am Samstag mit, dass der 60-jährige, der ebenfalls die Unterkunft bewohnte, noch am Tatort ohne Gegenwehr vorläufig festgenommen wurde. Er wird beschuldigt, die tödlichen Verletzungen des 28-jährigen mit Hilfe eines Messer herbeigeführt zu haben. Am Samstagnachmittag ordnete der zuständige Richter am Amtsgericht in Hechingen die Untersuchungshaft gegen den Verdächtigten an.

Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat die Ermittlungen zum Tathergang und zu den Hintergründen des Streits aufgenommen. Mit weiteren Erkenntnissen dürfte erst im Laufe der Folgewoche zu rechnen sein.