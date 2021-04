Tödlicher Arbeitsunfall in Oberfischach

Ein 82-Jähriger ist Am Dienstagabend bei Oberfischach tödlich verunglückt. Der Mann wollte kurz nach 18 Uhr auf einem Wiesengrundstück einen Anhänger an einen Traktor anhängen. Dabei zog der 82-Jährige vermutlich die Handbremse des Gefährtes nicht an, weshalb der Traktor auf dem abschüssigen Gelände in Bewegung geriet. DerMann wurde in der Folge vom Hinterrad des Traktors erfasst und erlitt tödliche Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.