Tobias Zenger Hexenmeister

Auch bei den Schwandorfer Burghexen stand das Rad für Aktivitäten seit der Fasnet 2020 still. Die Jahresversammlungen für 2020 und 2021 wurden nun in einem Termin zusammengefasst. Da es nur die Fasnet 2020 gab, fiel die Jahresberichte in der Zusammenfassung von Hexenmeister Tobias Zenger an die anwesenden Burghexen, die sich unter Einhaltung der Corona-Hygiene-Bestimmungen im Bürgersaal eingefunden hatten, sowie der Kassenbericht von Marcel Kästle und der Protokollbericht von Alina Schober, den Tamara Sujevs vortrug, recht kurz aus.

Bürgermeisterin Marina Jung lobte in ihren Grußworten trotz der Einschränkungen das Engagement der Jugendlichen in der Gemeinschaft. Die gesamte Vorstandschaft war nach dem Ausfall der letzten Jahresversammlung zu wählen. In der Wahlhandlung für das 2020 auf zunächst ein Jahr folgt Kai Prutscher auf Tobias Amann als Stellvertreter des Hexenmeisters, Christina Horn übernimmt die Protokollführung von Alina Schober. Sebastian Mülherr und Tamara Sujevs wurden als Beisitzer, wie auch Matthias Bruch als Kassenprüfer bestätigt. In der regulären Wahl 2021 haben die Anwesenden ihren Hexenmeister und Vorsitzenden Tobias Zenger, verantwortlich für 125 Schwandorfer Burghexen, auf weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Die Wiederwahl erfolgte auch für Kassier Marcel Kästle, für Häswartin Leonie Kästle und Laurin Käser und den zweiten Kassenprüfer Benjamin Lehmann. Ortsvorsteher Günter Binder als Wahlleiter in der Versammlung wünscht sich für alle aktiven Schwandorfer Narren im kommenden Jahr wieder eine ganz normale Fasnet. Zwei Veranstaltungstermine haben die Burghexen geplant, ob diese stattfinden werden bleibt abzuwarten. Die Schwandorfer Burghexen blicken gespannt in die Zukunft.