Tobias Walch will Bürgermeister in Achberg werden.

Achberg (lz) - Nach der überraschenden Rücktrittsankündigung von Johannes Aschauer werden die Achbergerinnen und Achberger möglicherweise noch dieses Jahr einen neuen Bürgermeister wählen. Tobias Walch kündigt als erster Kandidat an, dass er sich um das Amt bewerben will.

In einer Pressemitteilung kündigt der Jurist aus dem Lindauer Landratsamt, der in Achberg lebt, seine Kandidatur am Donnerstag an. „18 Jahre vielfältige Erfahrung als Verwaltungsjurist am Landratsamt Lindau geben mir ein verlässliches Fundament beruflicher Qualifikation“, schreibt Walch. Derzeit verantwortet er den Geschäftsbereich Soziales und Kreisentwicklung und ist Vertreter des Lindauer Landrats im Amt. „Dabei habe ich gelernt, eine Region aktiv und positiv mitzugestalten.“

Walch lebt in Achberg: „Mein Partner und ich haben seit zwölf Jahren in Achberg ein neues Zuhause gefunden, und ich bringe mich neben meinem Beruf hier in der Gemeinde ein, insbesondere in der Kirchengemeinde. Achberg ist mir dabei ein Stück weit neue Heimat geworden.“

Das sei für ihn ein Ansporn, für die Gemeinde Achberg an entscheidender Stelle Verantwortung zu übernehmen. „Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Vereinen und Organisationen sowie dem Gemeinderat möchte ich Achberg aktiv mitgestalten sowie verantwortungsvoll und nachhaltig, menschlich und ehrlich in die Zukunft führen.“ Achberg solle auch weiterhin ein lebens- und liebenswerter Ort zum Leben und Arbeiten sein, wo sich ganz unterschiedliche Menschen für ihre Gemeinde einbringen können, schreibt Walch. „Dafür stehe ich mit meiner Berufs- und Lebenserfahrung, und dies will ich in den nächsten Monaten und Jahren für Achberg auch weiter voranbringen.“