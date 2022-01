Titelkampf in der Bodensee-Sporthalle: HSG Friedrichshafen-Fischbach misst sich mit Bregenz

Auswärts in Ulm

Die Männer der HSG Friedrichshafen-Fischbach unternehmen einen weiteren Versuch, etwas an ihrer Punktlosigkeit zu ändern. In ihrem achten Saisonspiel in der Handball-Landesliga treten sie am Samstag um 20 Uhr bei der TSG Söflingen II an. Eine schwierige Aufgabe, da die Mannschaft aus dem Ulmer Stadtteil bislang nur eins ihrer sechs Spiele verloren hat. Mut schöpfen die Häfler aber aus ihrer zweiten Halbzeit im verlorenen Kellerduell gegen Blau-Weiß Feldkirch. Da überzeugte das Team von Trainer Andreas Rohrbeck mit Engagement und trug außerdem auch mehrere gute Angriffe vor.

Zum ersten Mal im Jahr 2022 stehen auch die A-Junioren der HSG wieder auf der Platte. In der Landesliga treten die Häfler Nachwuchshandballer bei der SG Untere Fils (Samstag, 19.30 Uhr) an.