„Two Souls“ im Theater Atrium

Friedrichshafen (sz) - Der Kulturverein Caserne e.V. präsentiert gemeinsam mit dem JazzPort Friedrichshafen e.V. am 26. Mai bei Jazz am Donnerstag im Theater Atrium das Duo Two Souls „Music we love“. Rainer Apel an der Gitarre, Keyboard, akustische Effekte und Sängerin Elysa K. bieten ein abwechslungsreiches Programm. Seit vielen Jahren stehen die beiden Musiker zusammen auf der Bühne. Das eingespielte Team präsentiert laut Pressemitteilung R’n’B, Jazz, Soul, Funk, Rock sowie eigene Kompositionen. Weiter heißt es in der Vorschau: „Diese musikalische Farbpalette wird getragen von rhythmisch-harmonische Gitarren, einzigartigen akustischen Effekten und dem unverwechselbaren Gesang von Elysa. Die Reduktion auf Two Souls führt zu einem besonderen musikalischen Erlebnis, dabei steht „Music we Love“ am erster Stelle.“ Der Eintrittspreis wird per Kollekte entrichtet.