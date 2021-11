Tischtennissenioren suchen ihre Meister

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum ersten Mal ist die Tischtennisabteilung der TSG 1861 Bad Wurzach Ausrichter der Senioren-Bezirksmeisterschaften für den ganzen Tischtennisbezirk Allgäu-Bodensee. Am Sonntag den 21.11.2021 treffen sich alle, die für einen Verein im Bezirk spielberechtigt sind, ab Jahrgang 1981 oder älter, in der Riedsporthalle in Bad Wurzach.

Die Tischtennisabteilung des Gastgebers erwartet an diesem Nachmittag mehr als 70 Teilnehmer/innen. Die Halle mit 16 Tischen ist ab 11.00 Uhr für`s Einspielen geöffnet. Das Turnier beginnt um 12.00 Uhr mit den Einzelwettbewerben. Nach den Vorrunden der Einzelwettbewerbe starten die Doppel- und Mixedwettbewerbe.

Die gesamte Ausschreibung mit den Regularien, den Klasseneinteilungen und das Anmeldeformular sind unter www.ttbezab.de abrufbar. Anmeldungen nur an Chris Kratzenstein per Handy; 0160 96 31 64 05 oder per E-Mail: kratzenstein@ttbw.de . Nachmeldungen sind nicht möglich.

Ganz wichtig und unbedingt zu beachten ist der Meldeschluss am Mittwoch den 17.11.2021 um 24.00 Uhr.

Der Bezirk Allgäu-Bodensee freut sich auf eine rege Beteiligung und die TSG Bad Wurzach, Abt. TT sorgt bestens für das leibliche Wohl.