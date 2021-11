Tischtennis: VfB Friedrichshafen beweist Nervenstärke – TTC Tettnang weiter auf Kurs

Für die Tischtennismannschaft des VfB Friedrichshafen haben die Spiele am vergangenen Wochenende einen ganz unterschiedlichen Ausgang genommen. Nach einer Klatsche gegen die SVW Weingarten II sicherten sich die Häfler in einem spannenden Spiel gegen den SV Weissenau einen 9:6-Erfolg. In der Bezirksklasse belegt der VfB nach sechs Begegnungen den dritten Tabellenplatz.

Hinter die 2:9-Niederlage gegen Weingarten machte Friedrichshafen schnell einen Haken. Zwar lag der VfB nach den Eingangsdoppeln mit 2:1 Punkten in Führung, doch daraufhin war das Team gegen Weingarten chancenlos und verlor alle Einzel.

Einen Tag nach der Pleite am Freitag fing der VfB erneut gut an. In der Samstagsbegegnung beim SV Weissenau führte Friedrichshafen nach den Doppeln wieder 2:1. Anders als gegen Weingarten waren die Häfler aber auch danach konkurrenzfähig. Es blieb lange spannend, aber Stefan Wulfhorst und Andreas Sponar bewiesen Nervenstärke und gewannen auch ihr zweites Einzel zum Endpunktestand von 9:6 für den VfB. Nach aktuellem Stand steht in diesem Jahr noch die Auswärtsbegegnung beim SV Baindt am Samstag, 4. Dezember, um 18.30 Uhr aus.

TTC Tettnang schlägt Oberteuringen

Gleiches gilt für den TTC Tettnang in der Kreisliga A. Auch bei den Montfortstädtern steht in diesem Jahr noch ein Spiel am 4. Dezember auf dem Plan: Im Falle einer Austragung würde es gegen den Letzten TSG Ailingen II (19 Uhr) gehen. Angesichts der Form des TTC sind die Rollen klar verteilt. Tettnang steht auf Rang zwei und tütete am vergangenen Samstag relativ souverän seinen fünften Sieg ein. Beim 9:4-Sieg gegen den SV Oberteuringen lenkte Tettnang das Spiel mit drei Siegen bei den Eröffnungsdoppeln sofort in die eigene Richtung. Julian Cilek/Stefan Merath, Stefan Wagner/Philipp Junginger und Karl Knöpfler/ David Bolk ließen nichts anbrennen und gewannen jeweils überzeugend. Den Schlusspunkt im Einzel setzte Knöpfler: Nach einem 0:2-Rückstand gelang es dem Tettnanger noch, das Duell gegen seinen Gegner für sich zu entscheiden.