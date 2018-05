Tischtennis auf hohem Niveau

Die diesjährigen Laupheimer Tischtennis-Stadtmeisterschaften haben hochwertigen Leistungssport geboten. Larissa Ziegler aus Kißlegg und George Tunde Shoneye vom TTC Hegnach gewinnen erstmalig das zum 46. Mal ausgetragene Traditionsturnier.

Auch in diesem Jahr kamen die Teilnehmer – trotz des schönen Wetters und des verlängerten Wochenendes - aus allen Teilen der Region in Laupheim zusammen und nahmen zum Teil auch Anfahrten von mehr als 150 Kilometern in Kauf.

Leider war ein - allerdings überall zu erkennendes - Problem die schwache Resonanz bei den Damen, was aber sicherlich nicht am Muttertag lag. Im Damenwettbewerb siegte schließlich Larissa Ziegler aus Kißlegg, die gegen die Laupheimer Lokalmatadorin Sylvia Porter im Endspiel die Oberhand behielt. Die beiden Spielerinnen Porter/Hamel konnten sich im Doppelwettbewerb revanchieren, ihren Titel verteidigen und im Endspiel die neue Stadtmeisterin mit deren Partnerin Erika Zinn aus Laupheim hinter sich lassen.

George Tunde Shoneye vom TTC Hegnach heißt der neue Stadtmeister und Sieger des Endspiels gegen Muemin Waadallah, SSV Ulm, in der höchsten, der S/A-Klasse der Herren. Dritter in diesem Jahr wurde der ehemalige Stadtmeister Benjamin Sabo aus Schemmerhofen. Die wieder einmal sehenswerten und z.T. dramatischen Doppelspiele in dieser Klasse gingen ebenfalls an die beiden Erstplatzierten des Einzelwettbewerbs. Markus Rother aus Herrlingen und der Rissegger Christian Wohnhaas wurden Vizemeister im Doppel vor Rainer Keller, Laupheim und Marcel Klein aus Dornstadt, sowie Benjamin Saba und Christian Ott aus Äpfingen.

Als Sieger der Herren B-Klasse konnte sich der für den SV Sillenbuch spielende Stuttgarter Patrick Mayer, gefolgt von Manuel Söll aus Weissenhorn, einschreiben. Die Doppelkonkurrenz konnten völlig überraschend die erst kurz vor Spielbeginn zueinander gelosten Thomas Fränznick (Haßmersheim) und Andreas Schmitt aus Laupheim gewinnen.

In der wieder zahlenmäßig stärksten Gruppe, der Herren D-Klasse, gewann Ralf Scherer aus Ludwigsfeld vor dem für Birkenhard startenden Mehmet Bahtiyar. Dritter wurde Robert Wüst vom Hürbler Sportverein. Im Doppelwettbewerb dieser Klasse waren die Laupheimer Spieler wieder stärker vertreten und stellten mit Josef Gretz (zusammen mit Jürgen Kärcher aus Ummendorf) den Sieger. Zweite wurden die beiden Grossbettlinger Jiri Koselka und Thomas Hanak, vor den Laupheimern Thorsten Schmid/Martin Laschewski und Mehmet Bahtiyar/Walter Schust aus Birkenhard als gemeinsame Dritte.

In diesem Jahr gewannen bei den Jungen U11 Maximilian Edele (Witzighausen) vor Lennard Heidt aus Laupheim und Nico König (Berg). Die Jungen U13 sicherte sich der in Laupheim ausgebildete und jetzt für Staig spielende Enrico Eisele vor Jan Ohlmann (Laupheim), die beide dann auch gemeinsam die Doppelkonkurrenz gewannen.

Die Jungen U15 wurden von Julian Prohaska (Staig) dominiert, der Jonathan Janz vom SF Schwendi besiegte. Dritter wurde Rico Massmann vom TSV Laupheim, der zusätzlich zusammen mit Johannes Starke, ebenfalls aus Laupheim, hinter Renz/Prohaska als zweite Sieger im Doppel hervorgingen.

Jugendstadtmeister und Sieger bei den Jungen U18 schließlich wurde Luca Gschlößl vom TTC Langweid vor Andreas Schill, Staig, und Mathis Braunwarth aus Langenau.