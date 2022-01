Tipps zum Wochenende: Schokoladiger Genuss als Massage, als Entdeckungstour oder im Quadrat

Jede Woche gibt es an dieser Stelle spannende Freizeit-Tipps fürs Wochenende, persönlich empfohlen von den Schwäbische.de-Freizeit-Expertinnen Simone Häfele und Jennifer Schuler.

Auch Sie haben an den Feiertagen ein paar Kilo zugenommen und kämpfen jetzt darum, sie wieder zu verlieren? Tja, dieses Problem kennen wohl die meisten von uns. Aber für Schleckmäuler ist es so schwierig, auf Schokolade & Co. zu verzichten. Für alle, die Süßes lieben, habe ich heute ganz heiße Tipps, die garantiert nicht dick machen. (Höchstens ein bisschen ...)

Die Tipps der Woche im Überblick:

Süßer Genuss ohne Reue

Die Schokomassage ist eine reine Wohlfühlmassage. (Foto: Hanna Häfele)

Schokolade macht glücklich und dick. Halt! Es gibt eine Art, Schokolade zu genießen, ohne überflüssige Pfunde anzusetzen: die Schokomassage. Auch sie steigert das Wohlbefinden - und das ganz ohne Reue. Angeboten wird der süße Genuss unter anderem in der Therme Konstanz und nennt sich Hot Chocolate Wellness Massage. Sie verwöhnt Haut und Sinne, wirkt harmonisierend und lässt den Alltag vergessen. Sie pflegt, glättet und verleiht eine samtweiche Haut. Das kann ich nur bestätigen, denn ich habe das selbst vor ein paar Jahren ausprobiert, damals allerdings in der Therme Überlingen, die solche Massagen jedoch nicht mehr anbietet. Doch Sie dürfen mir ruhig glauben: Es ist einfach himmlisch, sich massieren zu lassen, und dabei den angenehmen Duft der Schokolade in der Nase zu haben ...

Die Schokomassage in der Therme Konstanz dauert 50 Minuten und kostet 89 Euro.

Der Schokolade auf der Spur

Outdoor-Spieltour, um Aquilino Maestrani bei der Suche nach den fehlenden Zutaten für die Schokolade zu helfen (Foto: Juerg Thalmann)

Welche Zutaten gehören in eine zart schmelzende Schokolade? Keine Ahnung? Dann lassen Sie sich doch im Maestrani’s Chocolarium in Flawil bei St. Gallen in der Schweiz belehren. Und zwar während einer Outdoor-Spieltour, bei der Sie Aquilino Maestrani dabei helfen, seine Freunde zu finden, und gemeinsam eine aufregende Suche nach den fehlenden Zutaten für die Schokolade starten. Das geht ganz einfach: Auf einem Spaziergang durch das Naturschutzgebiet Botsberger Riet (direkt hinter der Schokoladenfabrik) lösen Sie mithilfe einer App abwechslungsreiche Aufgaben. Zum Spielen benötigen Sie Ihr eigenes Smartphone oder Tablet mit Internetverbindung. Die Outdoor Spiel-Tour hat vier Stationen, ist 2,3 Kilometer lang und startet bei der Schokoladenfabrik. Am Ende der Tour wartet eine süße Belohnung.

Öffnungszeiten Chocolarium: Montag bis Freitag: 10 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag: 10 bis 17 Uhr

Eintritt: Erwachsene: 14 CHF, Kinder: 8 CHF

Corona-Regelung: Maskenpflicht, 2G-Regelung

Schokolade und Kunst

Außenansicht des Gebäude Museum Ritter (Foto: Museum Ritter, Fotograf: Franz Wamhof)

Schokolade steht logischerweise auch im Mittelpunkt des Ritter Sport Besucherzentrums in Waldenbuch bei Böblingen. In der Ausstellung präsentiert sich das Unternehmen mit seiner über 100-jährigen Geschichte. Außerdem gestattet die Ausstellung einen Blick hinter die Kulissen der firmeneigenen Kakaoplantage „El Cacao” in Nicaragua. Und wer mag, darf in der Schoko-Werkstatt seine eigene Lieblingsschokolade kreieren. Zu viel Süßes? Dann empfiehlt sich ein Abstecher ins Museum Ritter, das im gleichen Haus untergebracht ist. Dort hängt eine umfangreiche Sammlung geometrisch-abstrakter Kunst von Marli Hoppe-Ritter, der Miteigentümerin der Firma Ritter Sport. Mit jährlich drei bis vier Ausstellungen präsentiert das Museum Werke zum Thema Quadrat.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr

Eintritt: Erwachsene: 6 Euro, Kinder frei

Corona-Regelung: FFP2-Maskenpflicht, 2G-plus-Regelung