Tipps zum Wochenende: Rodelhighligts der Region, das Fasnets-Fenster und Ravensburgs Big Five

Raus in den Schnee! Wenn die Sonne scheint und die verschneiten Alpen von der Ferne grüßen, gibt es für mich kein Halten mehr. Am liebsten genieße ich die Winterlandschaft entweder bei einem ausgedehnten Spaziergang oder auf der Piste mit zwei Skiern unter den Füßen. Doch wie wäre es mal zur Abwechslung mit Rodeln? Einige Bahnen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden stehen zur Auswahl.

Rodelspaß für alle

Rodelspaß in der Region (Foto: Isabel Glauner)

"Wer bremst, verliert!" So lautet das Motto eingefleischter Rodelfans. Mit viel Juchhe geht es den Berg hinunter. Etwas Mut braucht es dafür allerdings schon. So richtig rasante Bahnen sind trotz entsprechender Kleidung und Helm nicht mehr so ganz das Richtige für meine alten Knochen. Doch vor unserer Haustür gibt es eben nicht nur eine, sondern gleich mehrere professionell angelegte Rodelbahnen. Und da ist für jeden etwas dabei. Hier eine kleine Auswahl:

Eher gemütliches Schlitteln für die ganze Familie ist am Imberg in Steibis angesagt. Die Rodelbahn ist zwei Kilometer lang, hat einen eigenen Lift und jeden Samstag ist bei entsprechender Witterung Rodeln im Schein des Flutlichts angesagt.

Fünf Kilometer in 15 Minuten - hört sich ziemlich schnell an. Ist es auch! Mit "steil, kurvenreich und rasant" wirbt die Naturrodelbahn am Hochgrat nahe Oberstaufen. Die Bergbahn bringt Sportler und Schlitten hinauf an den Start.

Auch vom Gipfel des Mittags (erreichbar über die Bergbahn) führt eine Naturrodelbahn 5,2 Kilometer lang hinunter nach Immenstadt im Allgäu. An der Talstation der Mittagbahn werden Rodel verliehen (5 Euro).

Von der Berg- bis zur Mittelstation führt die Rodelbahn am Sonnenkopf in Klösterle am Arlberg. Sie ist zwar nur zwei Kilometer lang, hat es aber mit mehreren Steilstücken in sich. Im Sportgeschäft an der Talstation können Schlitten geliehen werden.

Zurzeit sind diese Rodelbahnen in Betrieb. Doch die Öffnungszeiten der einzelnen Bahnen hängen von der Witterung und der Schneelage ab. Sie sollten sich unbedingt über die aktuelle Situation auf den jeweiligen Internetseiten informieren!

Spaziergang zum Fasnets-Fenster

Marco Reinhardt ist leidenschaftlicher Maskensammler und präsentiert einen Teil seiner Sammlung auf der Waldseer Hochstatt. (Foto: Wolfgang Heyer)

Corona macht auch in diesem Jahr allen Narren und Hästrägern einen Strich durch die Rechnung. Doch so ganz auf Fasnet muss man deswegen nicht verzichten. So lässt sich mit einem Spaziergang in Bad Waldsee, zum Beispiel um den See mitten in der Stadt, der Besuch eines ganz besonderen Schaufensters verbinden, das derzeit sämtliche Blicke auf sich zieht. Auf der Hochstatt sind im ehemaligen Handarbeitslädele rund 50 Fasnetsmasken ausgestellt. Zusammengetragen hat sie der leidenschaftliche Maskensammler Marco Reinhardt. „Es sind Masken querbeet durch den Schwäbisch-Alemannischen-Fasnetsraum – aus Ehingen, Oberschwaben, dem Schwarzwald und der Neckar-Alb-Region“, erzählt Reinhardt. Anhand der Nummern bei den Masken können Interessierte in einer ausgehängten Tabelle nachlesen, welche Maske welcher Zunft zuzuordnen ist.

Die fünf Großen im Landkreis Ravensburg

Die fünf Großen Kreisstädte im Lankreis Ravensburg sind: Ravensburg, Wangen, Bad Waldsee, Leutkirch und Weingarten. Welche Stadt ist die schönste? (Foto: Stadt Ravensburg/Felix Kästle/Roland Rasemann/Stadt Bad Waldsee/Simon Nill/Achim Mende)

Sie kennen die Big Five nur aus Berichten über Afrika? Dabei gibt es die Großen Fünf auch in Oberschwaben. Gemeint sind damit aber nicht Löwe, Elefant und Co., sondern die fünf schönsten Städte im Landkreis Ravensburg. Dazu gehören: Ravensburg, Weingarten, Wangen, Bad Waldsee und Leutkirch. Das zumindest findet mein Kollege Paul Martin. Wie er zu seinem Urteil kommt und wie das Ranking genau aussieht, erfahren Sie im Artikel. Nur so viel sei verraten: Der Besuch einer dieser Städte lohnt auf alle Fälle.