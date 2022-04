Tipps für Ihr Wochenende: Ein ganz besonderer Osterbrunnen

Jede Woche gibt es an dieser Stelle spannende Freizeit-Tipps fürs Wochenende, persönlich empfohlen von den Schwäbische.de-Freizeit-Expertinnen Simone Häfele und Jennifer Schuler.

Je weiter es in den Frühling hineingeht, desto mehr steigert sich die Unternehmungslust, zumindest bei mir. Es gibt auch wieder zahlreiche Veranstaltungen, die sich lohnen. Und egal, wie das Wetter wird und sich die Pandemie weiterentwickelt, einfach faul zu Hause herumzusitzen, gilt nicht. Gehen Sie raus! Genießen Sie die Natur, in der es mittlerweile sprießt und gedeiht, oder tauchen Sie doch mal in die noble Welt des Adels ein.

Schechinger Osterbrunnen feiert Jubiläum

Den Schechinger Osterbrunnensind ist meist mit über 10 000 bemalte Eier geschmückt und feiert dieses Jahr Jubiläum. (Foto: Helmut Bernert)

Es sind meist über 10 000 bemalte Eier, die Jahr für Jahr den Schechinger Osterbrunnen zieren. Auch in diesem Jahr haben rund 20 Bürger der kleinen Gemeinde im Ostalbkreis nahe Aalen monatelang neue Eier bemalt und die alten vorsichtig hervorgeholt, um damit den Brunnen in der Ortsmitte zu schmücken. In diesem Jubiläumsjahr - den Schechinger Osterbrunnen gibt es seit 20 Jahren - hat Gerlinde Kretschmann, die Frau des Ministerpräsidenten, die Schirmherrschaft für den Brunnen übernommen. Offiziell enthüllt wird er an diesem Samstag, 2. April.

Der Abbau des Brunnens findet übrigens am 25. April statt.

Zu Besuch bei Gräfin Sophia

Gräfin Sophia von Montfort und ihre Zofe Anna entführen an diesem Samstag, 2. April ihre Gäste in die Vergangenheit der Grafen von Montfort. (Foto: echt-bodensee.de)

Puder, Prunk und prachtvolle Räume – Gräfin Sophia von Montfort und ihre Zofe Anna entführen an diesem Samstag, 2. April ihre Gäste in die Vergangenheit der Grafen von Montfort. Im Tettnanger Schloss präsentieren sie die kostbar ausgestatteten Räume und erzählen den Besuchern manch delikates Detail aus dem Leben der reichsgräflichen Familie.

Die Gräfin empfängt ihre Gäste um 15.30 Uhr. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Treffpunkt: Neues Schloss, Museumskasse 1. OG

Kosten: Erwachsene 10 Euro, Kinder 5 Euro

Einmal rund um die Reichenau

Wandern um den Bodensee (Foto: Richter, Philipp)

Es ist zwar kein Geheimtipp mehr, aber im Vergleich zur Mainau doch ein eher ruhiges Fleckchen am Bodensee: die Insel Reichenau. Rund um die Insel, die als Kulturlandschaft mit ihren schönen romanischen Kirchen zum Unesco-Welterbe zählt, führt ein knapp 15 Kilometer langer Rundwanderweg. Man beginnt ihn entweder direkt auf der Insel, oder aber parkt am Festland und nimmt den mit Pappeln gesäumten Damm auch mit. Als Pausenstopp bietet sich die Schiffsanlegestelle an. Dort gibt es einen kleinen Kiosk, an dem auch Getränke verkauft werden. Am schönsten aber ist es, sich selbst ein wenig Proviant mitzunehmen und ein romantisches Plätzchen am Ufer zu suchen. Denn davon gibt es zuhauf.