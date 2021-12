Tipps zum Wochenende: Eine Eselwanderung, ein Kuschelausflug und mit der Schaukel bis in den Himmel

Jede Woche gibt es an dieser Stelle spannende Freizeit-Tipps fürs Wochenende, persönlich empfohlen von den Schwäbische.de-Freizeit-Expertinnen Simone Häfele und Jennifer Schuler.

Welches Weihnachtsgeschenk aus Ihrer Kindheit werden Sie nie vergessen? Für mich war es mein erstes Fahrrad, lachsfarben mit weißen Punkten. Selten war ich so stolz auf ein Geschenk, wie an jenem ersten Weihnachtstag 1994. Die Zeit, bis der Schnee getaut war, und ich endlich draußen fahren konnte, überbrückte ich zum Leidwesen meiner Eltern mit Radeln im Wohnzimmer.

Unsere Instagram Follower haben uns auf die gleiche Frage auch schöne Antworten geschickt. Sie erinnerten sich an ihre erste Barbie, den Sony Walkman oder Diddel- Kuscheltiere. Die Geschenke haben sich mittlerweile zwar verändert, doch eines bleibt: Die Vorfreude und die gemeinsame Zeit ist das, worum es gehen sollte.

Daher verabschiede ich mich jetzt in eine zweiwöchige Feiertags-Pause mit meiner Familie und melde mich im neuen Jahr mit Freizeit-Tipps zurück. Doch vorher bekommen Sie noch insgesamt fünf Tipps von mir. Ein paar mehr als sonst, um die Zeit zu überbrücken.

Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Liebsten unvergessliche gemeinsame Feiertage - bleiben Sie gesund!

Ihre

Jennifer Schuler

Die Tipps der Woche im Überblick:

Kappeler Adventsweg

Der schön geschmückte Aussichtsturm - hier eine Aufnahme vor den Vandalismusschäden - ist das Ziel des Adventswegs. (Foto: Fotos: privat)

Totz Corona-Pandemie adventliche Stimmung verbreiten- dieses Ziel hat sich Familie Kirsch in Bad Buchau mit dem Kappler Adventsweg gesetzt. Mit Unterstützung der Bauhofmitarbeiter wurde von ihnen auf der Kappeler Höhe einen Adventsweg angelegt und liebevoll und kindgerecht verschiedene Stationen zur Weihnachtsgeschichte gestaltet. Esel Flocke, Maria und Josef begleiten Sie entlang der Laternen zum Stern von Bethlehem. Durch das Scannen von QR-Codes mit dem Handy können Sie sich verschiedene Geschichte anhören. Startpunkt ist hier.

Hinweis: Leider wurde der Adventsweg letztes Wochenende von unbekannten Tätern beschädigt. Doch rechtzeitig vor dem vierten Adventssonntag soll der Laternenweg wieder leuchten.

Krippen aus aller Welt

Die Ausstellung zeigt besondere Krippen aus aller Welt. (Foto: Fotos: staatliche schlösser und gärten)

Im Kloster Schussenried gibt es bis 6. März verschiedenste Krippen aus aller Welt zu sehen. Die Ausstellung zeigt, wie facettenreich Christi Geburt dargestellt werden kann. Die Krippen spiegeln dabei auch den kulturellen Hintergrund ihrer Baumeisterinnen und Baumeister wider.

Öffnungszeiten: 27. November bis 19. Dezember 2021: Sa, So und Feiertage 13 bis 17 Uhr, 26.12.2021 bis 6. März 2022: Di bis So 13.00 bis 17.00 Uhr. am 24. und 25.12. und 31.12. geschlossen.

Eintritt: Erwachsene 7 €, Ermäßigte 3,50 €, Familien 17,50 €

Corona-Regelung: 2G-plus-Regelung, Mindestabstand, Maskenpflicht

Albschäferweg von Giengen bis Stetten mit Steiff Museum

Der Lichterzauber von „Steiff“ sorgt in diesem Jahr zumindest für ein wenig weihnachtliche Atmosphäre in der Region. (Foto: Steiff)

In Giengen beginnt die erste Etappe des Albschäferwegs an der Spitalkirche und endet am Etappenziel Stetten ob Lontal. Highlights auf der Route sind der Rundumblick vom Brenzturm, ein Waldspielplatz und der Blick ins Donautal am Panoramastein. Mit Glück sieht man sogar bis zu den Alpen.

Der Ausflug lässt sich auch sehr gut mit einem Abstecher ins Steiff Museum verbinden. Außerdem gibt es in Giengen gerade einen Lichterzauber mit rund 150 leuchtenden Steiff-Figuren.

Steiff Museum

Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 17 Uhr, geschlossen am 25. und 26.12 und am 01.01. Am 24.12. und 31.12 nur bis 13 Uhr geöffnet

Eintritt: Erwachsene 12 €, Ermäßigte 8 €

Corona-Regelung: 2G-plus-Regelung, Mindestabstand, Maskenpflicht

Sigmaringer Schaukelweg

Der Schaukelweg in Sigmaringen (Foto: Jennifer Schuler)

Ich war mit meiner Familie letztes Jahr um die Weihnachtszeit auf dem knapp 5 Kilometer lange Rundweg unterwegs. Mit 12 teilweise sehr außergewöhnlichen Schauken (mein Favorit ist die Himmel-Schaukel), einem Jugendfreizeitbereich und einem der größten Spielplätze in Sigmaringen ist dort wirklich für jedes Alter etwas geboten. Und das beste: Keine Öffnungszeiten, kein Eintrittpreise und keine Anmeldung - einfach hinfahren und losspazieren.

Gemeinsames Backen

So müssen Spitzbuben aussehen: Exakte Form und ein klar definierter Klecks Gelee. (Foto: Grischa Beißner)

Mein Kollege Grischa Beissner verrät Ihnen nicht nur die beliebtesten Plätzchensorten der Schwaben. Sondern auch, worauf es beim perfekten Plätzchen ankommt. Er teilt sein Rezept mit Videoanleitung mit Ihnen. Nur so viel: seine Plätzchen sind sehr beliebt bei uns Kollegen.