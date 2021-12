Tipps zum Wochenende: Leberkäs-Schnitzeljagd, Winterwonderland und ein kleines Dorf in einer großen Welt

Jede Woche gibt es an dieser Stelle spannende Freizeit-Tipps fürs Wochenende, persönlich empfohlen von den Schwäbische.de-Freizeit-Expertinnen Simone Häfele und Jennifer Schuler.

Wo gibt es den besten Leberkäse in der Region? Dazu hat so ziemlich jeder nicht-vegetarische Schwabe eine Meinung. In unserer neuen Serie "Schwäbische Sterne" erstellen wir einmal pro Woche - immer mittwochs - eine ganz persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region.

In Folge 2 der "Schwäbischen Sterne“ ging es um den besten „LKW“ der Region. Wie wäre es also, passend dazu, am Wochenende mit einer Leberkäs-Schnitzeljagd? Falls Sie sich beispielsweise nach Wangen zum Fidelisbäck aufmachen möchten, habe ich Ihnen den passenden Verdauungsspaziergang zu einem meiner absoluten Lieblings-Aussichtspunkte herausgesucht. Natürlich gibt es auch wieder zwei weitere schöne Wochenendtipps, diesmal aus Kressbronn und Ellwangen.

Die Tipps der Woche im Überblick:

Hier gibt's die besten Leberkäswecken zwischen Alb, Donau und Bodensee

Lecker, leckerer, Leberkäs: Hier ein frisch aufgeschnittenes Exemplar, bereit für's Weckle. (Foto: pixabay)

Mein Kollege Gabriel Bock schreibt von den besten Leberkäswecken der Region und verrät Ihnen dabei seine persönliche Top Drei und die unserer Instagram Follower. Doch auch in den Kommentaren gibt es inzwischen einige weitere Geheimtipps.

Da der gemeinsamme Nenner aller drei Kategorien der Fidelisbäck in Wangen ist, habe ich Ihnen gleich auch einen schönen Verdauungsspaziergang vom Fidelisbäck zur Berger Höhe Aussichtsplattform herausgesucht.

Eislaufbahn, Musik, Kulinarik im Winterwonderland in Kressbronn

Emanuel Unser hat gemeinsam mit seinen Brüdern Johannes und Julius in der Halle 1 der Werft1919 in Kressbronn ein „Winterwonderland“ mit einer 100 Quadratmeter großen Eislauffläche geschaffen. (Foto: Andy Heinrich)

Ein buntes, schrilles und atmosphärisches „Winterwonderland“ finden Sie dieses Jahr in der Halle 1 der Werft1919 in Kressbronn. Es gibt eine künstliche Eislaufbahn mit Schlittschuh-Verleih, großer Diskokugel und Blick auf den Bodensee. Natürlich spielt im Hintergrund Weihnachtsmusik, jeweils an den Adventssonntagen ab 17 Uhr sogar live mit Nachwuchskünstlern. Bei einer Pause vom Eis können Sie sich mit Glühwein, Apfelpunsch, Haselnuss-Waffeln oder Dinnete stärken oder die aktuelle Foto-Trachten-Ausstellung von Sebastian Wehrle besuchen.

Öffnungszeiten: Schlittschuhbahn donnerstags bis sonntags von 14 bis 21 Uhr

Eintritt: 5 € für Erwachsene, 4 € für Kinder

Corona-Regelung: 2G-plus-Regel, Maskenpflicht, Kontaktnachverfolgung

Neue Sonderausstellung "Ein kleines Dorf in einer großen Welt"

Auf dem Foto von links: Claudia Stougard, Leiterin des Römer- und Bajuwarenmuseums Kipfenberg, Andreas Gut, Leiter des Alamannenmuseums, OB Michael Dambacher, Hermann Krampfl, zweiter Vorsitzender des Fördervereins Alamannenmuseum. (Foto: Petra Rapp-Neumann)

Im Alamannen Museum in Ellwangen hat die neue Sonderausstellung "Ein kleines Dorf in einer großen Welt – Alltagsszenen des 5. und 6. Jahrhunderts" eröffnet. Mit Originalfunden, Repliken und Mitmach-Situationen können Themenbereiche wie häusliches Leben und Wohnen, Kleidung und Handwerk, Ackerbau und Viehzucht zur Zeit des berühmten "Kriegers von Kemathen" entdeckt und ausprobiert werden. Meine Kollegin Petra Rapp-Neumann berichtet von ihrem Besuch.

Öffnungszeit: Samstag, Sonntag 13 bis 17 Uhr

Eintritt: 3,50 €, ermäßigt 2,50 €, Familie 8 €

Corona-Regelung: 2G-plus-Regel mit Testmöglichkeiten in Ellwangen, Kontaktnachverfolgung, Maskenpflicht