Tipps zum Wochenende: Einstimmen auf die Adventszeit

Jede Woche gibt es an dieser Stelle spannende Freizeit-Tipps fürs Wochenende, persönlich empfohlen von den Schwäbische.de-Freizeit-Expertinnen Simone Häfele und Jennifer Schuler.

Liebe Leser,

der Advent steht vor der Tür. Die meisten Weihnachtsmärkte sind zwar abgesagt, die Vorfreude auf das Fest der Feste lassen wir uns aber deswegen nicht vermiesen. Und diese Vorfreude kommt spätestens dann auf, wenn wir die Adventskalender für unsere Kinder oder unseren Partner liebevoll bestücken und den Adventskranz binden oder schmücken.

Zwei meiner heutigen Tipps beziehen sich genau auf diese Tätigkeiten. Und weil die Zeit zum Binden des Adventskranzes jetzt schon arg knapp wird, empfehle ich Ihnen einen Besuch beim Frauenbund in Grünkraut bei Ravensburg. Dort sind viele fleißige Hände schon seit Anfang der Woche dabei, Advents- und Türkränze sowie Gestecke zu binden und zu schmücken, die jetzt zum Kauf angeboten werden.

Wir haben aber auch weitere gute Adressen von unseren Instagram-Followern bekommen, die ich unten aufliste.

Kopfzerbrechen bereitet oft das Bestücken des selbst gemachten Adventskalenders. Das Füllmaterial sollte klein sein, nicht zu teuer, aber doch persönlich oder originell. Den Kalender nur mit Süßigkeiten zu füllen, ist wenig einfallsreich und auch nicht sonderlich gesund. Deshalb bekommen Sie heute einige Anregungen, was außer Schokolade noch Freude bereiten kann.

Apropos Schokolade - Bewegung tut in der Zeit vor und nach Weihnachten not. Deshalb mein Tipp: Schnüren Sie die Schlittschuhe und wagen Sie sich aufs Eis! Zum Beispiel auf der Eissportanlage des Donaubads in Neu-Ulm. Dort gibt es auch eine große Eisfläche im Freien.

Ihnen und Ihren Lieben wünschen wir ein Wochenende voller aktiver Adventsmomente - bleiben Sie gesund!

Ihre Simone Häfele und Jennifer Schuler

Die Tipps der Woche im Überblick:

Adventskranz kaufen und Gutes tun

Adventskränze in allen Variationen bietet die Kranzerrunde von Irene Frei und Simone Rösch an (Foto: tt-bilder)

Selber zu kranzen, ist nicht jedermanns Sache. Und wer keinen eigenen Garten mit großen Nadelbäumen besitzt, tut sich eh schwer, an genügend Grün zu kommen. Gut, dass es so Vereine wie den Frauenbund in Grünkraut gibt, der das Kranzen übernimmt. Der Erlös wird gespendet. Und wer schon den Weg nach Grünkraut auf sich genommen hat, für den habe ich zum Wandern die Alpenpanorama-Runde herausgesucht. Denn: In Grünkraut scheint oftmals die Sonne, während unten im Schussental der Nebel wabert.

Von unseren Instagram-Followern haben wir weitere Empfehlungen bekommen, wo es schöne Adventskränze gibt: die Gärtnerei Holtz in Aalen, die Landfrauen in Mittelurbach Haisterkirch, die Kirchengemeinde St. Magnus in Fischbach, Blumo's in Ailingen, die Gärtnerei Vögele in Langenargen, der Bauerngarten in Vorsee, der Obstbauer Haller in Gossetsweiler und die Gärtnerei Lemp in Oberdorf

Verkauf in Grünkraut im Foyer des Pfarrstadels, Kirchweg 21

Öffnungszeiten: Freitag von 10 - 18 Uhr, Samstag von 10 - 14 Uhr

Es muss nicht immer Schokolade sein

Adventskalender kreativ befüllen

Höchste Zeit für einen kleinen Stadtbummel! Wer mit offenen Augen durch Fußgängerzonen oder schnuckelige Einkaufsgässchen schlendert, entdeckt schnell Geschäfte, in denen es allerlei kleinen (und nicht zwangsläufig sinnlosen) Krimskrams für den Adventskalender zu kaufen gibt.

Zum Beispiel: Eine schöne Schaumbadkugel, ein kleines Tigelchen Lippenbalsam, eine Mini-Duschgel-Packung oder Parfümproben, ein kleines Lego- oder Playmobilset oder Ostheimer-Figuren.

Eine weitere Idee ist ein Geschichten-Adventskalender. Ich habe Ihnen eine schöne Vorlage zum Ausdrucken für Kindergartenkinder herausgesucht, bei der auf jeder Geschichte auch eine Krippenfigur zum Basteln dabei ist. Das gemeinsame Geschichten-Lesen und Basteln kann dann jeden Tag mit einer heißen Schokolade, Plätzchen oder einem schönen Weihnachtslied zur Vorweihnachts-Tradition gemacht werden.

Schlittschuhlaufen nahe der Donau

Schlittschuhlaufen unter freiem Himmel (Foto: Markus Fey)

Wenn's dem Esel zu wohl ... Aber ein Esel ist nur, wer meint, auf nur mäßig zugefrorenen Seen Schlittschuh laufen zu müssen. Völlig gefahrenlos geht dies nämlich zum Beispiel im Donau-Ice-Dome Wonnemar beim Donaubad in Neu-Ulm. Wer mag, bewegt sich in der Eishalle zu heißen Rhythmen in der Eis-Disco am Samstagabend. Wer jetzt lieber draußen Sport macht, wagt sich auf die große Eisfläche im Freien. Freizeitspaß für Alt und Jung ist auf alle Fälle garantiert! Und selbstverständlich können vor Ort auch Schlittschuhe ausgeliehen werden.

Öffnungszeiten:

Freitag: 10 – 13 Uhr, 14 – 17 Uhr, 18 – 22 Uhr

Samstag: 14 – 17 Uhr, 18.00 – 22.00 Uhr, Eisdisco 19 – 22 Uhr

Sonntag: 10 – 13 Uhr, 14 – 17 Uhr, 18 – 21 Uhr

Eintritt für bis zu 3 Stunden Laufzeit: Erwachsene 4,50 €, Kinder 2,50 €

Corona-Regelung: Im Moment ist eine Online-Reservierung erforderlich. Für Menschen ab zwölf Jahren gilt die 2G-Regel und FFP2-Maskenpflicht im Innenbereich.