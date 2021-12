Tipps zum Wochenende: Christbaum kaufen, Adventszeit auf der Mainau und Winterwandern

Jede Woche gibt es an dieser Stelle spannende Freizeit-Tipps fürs Wochenende, persönlich empfohlen von den Schwäbische.de-Freizeit-Expertinnen Simone Häfele und Jennifer Schuler.

Lassen Sie sich von Weihnachten stressen wie so viele Menschen? Oder gehen Sie die Feiertage ruhig an? Letzteres ist die bessere Variante und lässt sich mit ein bisschen Vorbereitung leicht umsetzen.

Dass man Weihnachtsgeschenke frühzeitig einkaufen sollte, um Stress an Heiligabend zu vermeiden, ist keine neue Erkenntnis. Aber es gibt noch viele andere Dinge, die man nicht auf die letzten Tage vor dem Fest verschieben sollte. Zum Beispiel den Einkauf haltbarer Lebensmittel und die Bestellung bei Metzger, Fischhändler, Florist oder Bäcker.

Es bietet sich auch an, jetzt schon den Christbaum zu kaufen. Wer die Möglichkeit hat, ihn in der Kälte stehenzulassen, muss keine Angst davor haben, dass der Baum zu Weihnachten schon sämtliche Nadeln verloren hat. Und wer ihn im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon bereits aufstellt, schlägt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen können sich die aus dem Netz befreiten Zweige wieder schön ausrichten, zum anderen sorgt der Baum mit Außenbeleuchtung gleich für mehr weihnachtliche Stimmung. Es gibt mittlerweile viele Landwirte, bei denen Sie den Christbaum selbst fällen dürfen, während im Hintergrund zum Beispiel ein Orgelspieler Weihnachtsstimmung verbreitet. Der Hof Martin in Atzenweiler bei Grünkraut macht das so, auch der Hof Bentele in Berg Atzenhofen. Wir haben aber auch weitere gute Adressen von unseren Instagram-Followern bekommen, die Sie unten finden.

Das i-Tüpfelchen in der Adventszeit ist für uns der erste Schneefall. Und die ersten weißen Flocken sind ja tatsächlich gefallen. Das Beste daran: Es bleibt kalt und die weiße Pracht damit liegen. Zumindest in den höheren Lagen, wozu die Hügel rund um Lindenberg im Allgäu zählen. Bei Lindenberg steht auch das Hofgut Ratzenberg. Das allein schon ist einen Besuch wert. Und von dort aus kann man wunderbare lange und kurze Wanderungen in winterlicher Voralpenlandschaft unternehmen.

Ihnen und Ihren Lieben wünschen wir ein Wochenende voller aktiver Adventsmomente - bleiben Sie gesund!

Ihre

Simone Häfele und Jennifer Schuler

Bei Lindenberg durch die Winterlandschaft wandern

Auf dem Hofgut Ratzenberg bei Lindenberg gibt es verschiedene Hofläden, eine Brennerei, eine Wirtschaft und jede Menge Tiere, sowohl in den Ställen als auch auf den Weiden. Um das komplette Gut, das nachhaltig bewirtschaftet wird, kennenzulernen, bietet sich der etwa sieben Kilometer lange Ratzenberger Hofgut-Rundweg an. Er führt auf geräumten Wegen nicht nur vorbei an den Stallungen und Weiden, dem Gästehaus und der Hofwirtschaft mit ihren Läden, sondern auch am Lindenberger Waldsee. Und von der Ferne grüßen bei schönem Wetter die Alpen. Für Kinder besonders schön: Unterwegs trifft man immer wieder auf die Tiere des Guts, auch im Winter.

Wo der Christbaumkauf zum Event wird

Weihnachtsbaum kaufen - ein Event für die ganze Familie. (Foto: Christin Klose / dpa)

Christbäume aus regionalem Anbau, die erst kurz vor dem Verkauf geschlagen worden sind oder die Sie sogar selbst fällen dürfen - das gibt es beispielsweise auf dem Hof Martin in Atzenweiler bei Grünkraut. Ein Leierkastenmann sorgt für Stimmung, Ponys warten auf die kleinen Gäste, um mit ihnen eine Runde zu drehen. Für meine Kinder gehörte der Besuch in Atzenweiler zum festen und heiß ersehnten Programmpunkt in der Vorweihnachtszeit. Wechselweise sind wir aber auch immer wieder zur Bodenseetanne in Atzenhofen bei Berg gefahren, um dort ein Prachtexemplar von Baum zu erstehen.

Weitere Tipps unserer Instagram-Follower: Christbaum Stocker in Boms-Haggenmoos, Familie Haberbosch in Erisdorf, Gärtnerei Friedrich in Friedrichshafen und Gärtnerei Ernst in Schweinhausen

Hinweis: Dieses Jahr gibt es coronabedingt keinen Glühwein- und Speisen-Verkauf und teilweise Programmeinschränkungen.

Lichter-Weihnachtszauber auf der Insel Mainau

Christmas Garden auf der Insel Mainau: Ein wunderschönes Lichtermeer. (Foto: Christmas Garden)

Der Christmas Garden entführt Sie auf einem etwa zwei Kilometer langen Rundweg über die Blumeninsel Mainau mit zahlreichen glitzernden Lichtern in eine magische Weihnachtswelt. Im Winter 2019 strömten rund 950 000 Besucher zu diesem winterlich-bezaubernden Highlight in Berlins Botanischen Garten, in Schloss & Park Pillnitz in Dresden, in die Wilhelma in Stuttgart sowie in Münsters Allwetterzoo. Jetzt kommt der Christmas Garden auch als weihnachtliches Ausflugsziel an den Bodensee. Es gibt die Gelegenheit, den magischen Winterspaziergang gemütlich ausklingen lassen und sich am knisternden Feuer aufzuwärmen. Die Kollegen von Regio-TV bieten unten im Video einen Einblick in den romantischen Weihnachts-Rundweg.

Öffnungszeiten: Bis zum 09. Januar 2022 von 17:30 Uhr bis 22:00 Uhr

Eintritt: 17 - 21 € für Erwachsene, 14,50 € für Kinder von sechs bis 14 Jahren

Corona-Regelung: umfassendes Hygienekonzept mit 2G Einlasskontrolle, Empfehlung einer vorab Ticket-Reservierung, Mindestabstand, FFP2- oder medizinischen Maske wird empfohlen, Einbahnsystem. Einlass mit gelbem Impfpass nicht mehr möglich, nur digitale Form (App oder QR-Code).