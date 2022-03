Tipps für Ihr Wochenende: Frühlings-Wandern im Meer aus Märzenbechern

Jede Woche gibt es an dieser Stelle spannende Freizeit-Tipps fürs Wochenende, persönlich empfohlen von den Schwäbische.de-Freizeit-Expertinnen Simone Häfele und Jennifer Schuler.

Die Fastenzeit hat begonnen. Darben müssen wir aber deswegen, zumindest was die Freizeitaktivitäten betrifft, nicht. Ganz im Gegenteil: Die Veggie-Wochen locken an den westlichen Bodensee, berühmtes Design nach Ulm und die ersten Märzenbecher ins Karbachtal.

Vegetarisch speisen am Bodensee

Vegetarisch speisen in vielen teilnehmenden Restaurantes am Bodensee (Foto: Chris Danneffel)

Vegetarier, die zudem den Bodensee lieben, sollten jetzt einen Ausflug ans Schwäbische Meer unternehmen. Denn dort haben pünktlich zur Fastenzeit die bis Mitte April geplanten Veggie-Wochen in und um Konstanz begonnen. Die 17 teilnehmenden Gasthäuser, Restaurants und Cafés servieren neu interpretierte Klassiker wie Kässpätzle und Maultaschen, aber auch Gerichte wie Currys oder das in Nordindien bekannte Alu Gobhi — alles unter Verwendung von Gemüse aus der Region und heimischen Kräutern, so lautet das Versprechen.

Mehr Informationen und alle teilnehmenden Restaurants finden Sie auf der Webseite.

Design erleben am Originalschauplatz

Von der Stunde Null bis 1968 (Foto: Jens Kramer)

"Von der Stunde Null bis 1968" heißt die Führung, die am Sonntag, 6. März, um 15 Uhr in der ehemaligen Hochschule für Gestaltung in Ulm angeboten wird. Mehr als 200 ausgestellte Exponate sowie zahlreiche Fotografien veranschaulichen die Geschichte der HfG von ihrer Gründung 1953 bis zu ihrem Ende im Jahr 1968. So lässt sich die Entstehungsgeschichte dieser Hochschule, an der Koryphäen wie Otl Aicher und Max Bill tätig waren, direkt am Ort des Zeitgeschehens auf dem Kuhberg (Hochsträß 8) erleben. Die HfG Ulm war nach dem Bauhaus die zweite bedeutende Design-Hochschule in Deutschland.

Eintritt plus Führung: 6,50 Euro

Jetzt blühen die Märzenbecher wieder

Tausende Märzenbecher auf den Trampelpfaden entlang des Bachlaufs im Karbachtal (Foto: Picasa)

Nahe Wangen, gleich neben der A96, liegt das kleine, idyllische Karbachtal. Im frühen Frühjahr lohnt sich eine Wanderung auf den Trampelpfaden entlang des Bachlaufs ganz besonders. Denn jetzt blühen dort wieder Tausende Märzenbecher. Überall steckt die Frühlingsknotenblume jetzt ihr weißes Köpfchen aus der Erde und wiegt ihr Krönchen im Wind. Die Wiesen sind weiß, unter den Bäumen leuchtet es, Märzenbecher säumen den Bachlauf. Ein wunderschöner Anblick. Jahr für Jahr. Leider ist diese ungewöhnlich üppige, frühe Blütenpracht im Karbachtal schon längst kein Geheimtipp mehr. Unzählige Paare und Familien finden den Weg dorthin, vor allem am Wochenende. Wer die Möglichkeit hat, wandert deswegen lieber unter der Woche zu den Märzenbechern im Karbachtal.

Gleich beim Karbachtal an der B32 nahe der Autobahnauffahrt liegt der große Park-and-Ride-Platz Wangen. Man muss nur einmal eine kleine Straße queren und schon ist man am Bachlauf. Hier finden Sie die Tour.