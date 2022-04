Tipps für Ihr Wochenende: Lichtermeer zieht durch Ravensburg

Jede Woche gibt es an dieser Stelle spannende Freizeit-Tipps fürs Wochenende, persönlich empfohlen von den Schwäbische.de-Freizeit-Expertinnen Simone Häfele und Jennifer Schuler.

Heute habe ich für Sie Tipps zusammengestellt, die eine bunte Mischung ergeben: ein bisschen Kultur, ein bisschen Sport, ein bisschen Happening. Ich reise mit Ihnen dabei vom Arlberg über Ravensburg bis nach Ulm. Und auf dieser Reise werden alle Sinne angesprochen. Begleiten Sie mich!

Die Tipps der Woche im Überblick:

Ravensburg leuchtet

Auch dieses phantasievolle Luftwesen wird beim Lichterfest 2022 rund um den Gespinstmarkt mit dabei sein. (Foto: Paul Meyer)

Diesen Samstag bringt das Lichterfest Ravensburg zum Leuchten! Drachen, Astronauten und Raumschiff, Wolken, Engelsflügel und Kranich – mehr als 100 Leuchtfiguren werden die Ravensburger Innenstadt in einem besonderen Licht erstrahlen lassen. Zum Motto „Luft“ haben Hunderte Bürgerinnen und Bürger aus Ravensburg und Umgebung in den vergangenen Monaten an den Figuren gebastelt, die sie ab 20.15 Uhr in einer großen Parade durch die obere Altstadt rund um den Gespinstmarkt tragen werden.

Das Lichterfest Ravensburg ist ein fröhliches Fest des Miteinanders, ein Festival voll Freude und Zusammenhalt. Alle sind eingeladen, an diesem „Community Art-Projekt“ mitzuwirken, eigene Figuren zu basteln oder auch spontan dazu zu stoßen und eine der kostenlos bereitgestellten Figuren über die Paradestrecke zu tragen. Oder einfach am Wegesrand die ganz besondere Atmosphäre dieses Spektakels zu genießen. Veranstaltet wird das Lichterfest vom Kapuziner Kreativzentrum der Freien Kunstschule Ravensburg.

Aktuell ist durch die Wettervorhersage noch unklar, ob das Lichterfest stattfinden kann. Bei starkem Wind muss es abgesagt werden. Aktuelle Informationen zur genauen Route und den Bedingungen der Parade finden Sie auf dieser Webseite.

Kunst kann auch riechen

Immer der Nase nach - so lautet das Motto im Museum Ulm. (Foto: Museum Ulm)

Immer der Nase nach - so lautet das Motto im Museum Ulm. Denn der Geruchssinn spielt beim neuen Führungskonzept eine große Rolle. Auftakt ist am Sonntag, 10. April, sowohl um 11 Uhr als auch und 15 Uhr. Zusammen mit einem Team des EU-Forschungsprojekts Odeuropa wurden Kunstwerke aus den Sammlungen ausgesucht, die Geruch oder riechende Dinge darstellen: duftende Gärten, eine Parfumkugel an einem Kleidungsstück, die Rauchschwaden der Hölle oder der Esstisch eines Künstlers.

Die Parfümeure von International Flavors and Fragnances (IFF) haben für das Museum Ulm diese Gerüche dann nachgebildet, welche im Rahmen der Geruchsführungen erlebt und errochen werden können.

Eintritt und Führung: 11 Euro. Weitere Führungstermine finden Sie auf dieser Webseite.

Schnee, Ski und jede Menge Spaß

Nach zweijähriger Pause ist dort das Tanzcafé am Arlberg wieder an den Start gegangen. Noch bis zum 17. April verwandelt sich das Skigebiet in eine Open-Air-Bühne. (Foto: TVB Lech/Zürs)

Nochmal Lust auf Schnee und Skifahren? In den Bergen hat es ja wieder kräftig geschneit, einem Skisaisonabschluss-Ausflug steht also nichts im Wege. Mit einem ganz besonderen Erlebnis kann so ein Skitag in Lech/Zürs verbunden werden. Nach zweijähriger Pause ist dort das Tanzcafé am Arlberg wieder an den Start gegangen. Noch bis zum 17. April verwandelt sich das Skigebiet in eine Open-Air-Bühne. Neun heimische Bands werden mit einen bunten Genre-Mix aus Swing, Big Band, Electro, Pop, Funk und Soul auf den Sonnenterrassen und in den Skihütten für Stimmung sorgen.