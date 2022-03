Tipps für Ihr Wochenende: Draußen den Frühling genießen

Jede Woche gibt es an dieser Stelle spannende Freizeit-Tipps fürs Wochenende, persönlich empfohlen von den Schwäbische.de-Freizeit-Expertinnen Simone Häfele und Jennifer Schuler.

Der Frühling nimmt Fahrt auf, und die Lust, draußen etwas zu unternehmen, wird immer größer. Deshalb empfehle ich Ihnen heute drei Aktivitäten, die im Freien stattfinden. Und natürlich sollen dabei wieder alle auf ihre Kosten kommen.

Gefallen Ihnen unsere Freizeit-Tipps? Diesen Inhalt gibt es auch jede Woche komfortabel per Mail

Die Tipps der Woche im Überblick:

Freilichtmuseen haben wieder geöffnet

Im Bauernhausmuseum in Wolfegg bei Ravensburg gibt es einen neuen Entdeckerpfad mit 14 Stationen. (Foto: www.sieben-im-sueden.de)

Die vier Freilicht-Bauernhausmuseen in unserer Region haben bereits geöffnet oder beginnen die Saison an diesem Wochenende. Und schon zu Beginn ist mächtig was los.

Im Bauernhausmuseum in Wolfegg bei Ravensburg gibt es einen neuen Entdeckerpfad mit 14 Stationen. Außerdem finden am kommenden Wochenende ein Obstbaumsschnitt-Kurs sowie Führungen durch die Ausstellung "Schwabenkinder" statt.

Im Museumsdorf Kürnbach bei Bad Schussenried berichtet am Sonntag, 27. März um 11 und 14 Uhr Zimmerermeister Alfred Leuthold vom Hausbau früher. Er selbst hat viele Fachwerkhäuser im Museumsdorf mit aufgebaut und erzählt anschaulich von seinem Handwerk.

Mit einer klassischen Führung durch das Museumsdorf um 15 Uhr startet das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck bei Tuttlingen am Samstag, 26. März in die Saison. Im Mittelpunkt dieser offenen Museumsführung stehen Informatives und Unterhaltsames zu den Häusern und ihrer einstigen Bewohnern. Die Führung gleicht einer Zeitreise in das frühere Dorfleben auf der Schwäbischen Alb, im Schwarzwald und am Bodensee.

Das Bauernhofmuseum Illerbeuren ist bereits in die Saison gestartet. Neben über 30 historischen Gebäuden kann dort auch die aktuelle interessante Ausstellung "Sauberkeit zu jeder Zeit. Hygiene auf dem Land" besucht werden.

In allen Museen gelten die entsprechenden Coronaregeln.

Einkaufen im Hofladen

Der Drehers Erlebnishof in Lampertsweiler bei Bad Saulgau bietet nicht nur Selbstbedienungshütte und Automaten, sondern zusätzlich ein Rahmenprogramm für die ganze Familie. (Foto: Drehers Erlebnishof)

Gastautor André Schmid aus Bad Waldsee, Betreiber von local-for-you.de, der umfassendsten Hofladenkarte der Region, hat Hofläden in der Region getestet. Dabei richtete er sein Augenmerk vor allem auf das Tierwohl und den Umgang mit Lebensmitteln. Nach und nach möchte ich Ihnen im Rahmen des Freizeit-Newsletters die drei Hofläden vorstellen, die Schmidt als besonders gut bewertet hat. Heute beginne ich mit dem Hofladen auf Drehers Erlebnishof in Lampertsweiler bei Bad Saulgau. Dieser Hofladen bietet nicht nur Selbstbedienungshütte und Automaten, sondern zusätzlich ein Rahmenprogramm für die ganze Familie. Vom Kleintierzoo über Spielplatz und Trampolin bis hin zu gemütlichen Sitzecken, wo das Gekaufte gleich vervespert werden kann.

Geöffnet: Mo-Fr. 9-18 Uhr, Sa.: 9-12 Uhr

So macht der Sonntagsspaziergang auch den Kleinsten Spaß

Die Blitzenreuter Seenplatte ist mit ihren Gewässern, Riedlandschaften und dem Bannwald nicht nur als ökologisch wertvolles Gebiet bekannt. Sie gilt auch als Wander- und Spazierparadies. (Foto: Lothar Zier)

Die Blitzenreuter Seenplatte ist mit ihren Gewässern, Riedlandschaften und dem Bannwald nicht nur als ökologisch wertvolles Gebiet bekannt. Sie gilt auch als Wander- und Spazierparadies, das bei gutem Wetter immer wieder den Blick auf die Alpenkette freigibt. Familien mit kleinen Kindern schätzen die Blitzenreuter Seenplatte aber auch noch aus einem anderen Grund: Sie ist durchzogen mit vielen kleinen Wegen, auf denen Mädchen und Jungen mit ihren Kinder- oder-Laufrädern gut unterwegs sein können. So wird aus dem ach so langweiligen Sonntagsnachmittagsspaziergang ein großer Spaß auch für die Kleinsten.