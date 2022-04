Tipps für Ihr Wochenende: Selber ernten und erleben, was man später isst

Jede Woche gibt es an dieser Stelle spannende Freizeit-Tipps fürs Wochenende, persönlich empfohlen von den Schwäbische.de-Freizeit-Expertinnen Simone Häfele und Jennifer Schuler.

Wie vor 14 Tagen versprochen, stelle ich Ihnen heute einen weiteren empfehlenswerten Hofladen vor. Außerdem nehme ich Sie mit auf eine Radtour entlang der Iller im Voralpenland. Also bloß keine Angst vor schwierigen Steigungen - die gibt es auf der Glücksflussetappe nämlich kaum. Und weil ein bisschen Kultur nie schaden kann, rate ich Ihnen auch zum Besuch der mittelalterlichen Klosteranlage Campus Galli, die seit dem 1. April wieder für Besucher geöffnet ist.

Die Tipps der Woche im Überblick:

Reise ins Mittelalter

Der Campus Galli, der am 1. August 2012 unweit von Meßkirch seinen Anfang nahm, ist heute Freilichtmuseum, Forschungsstätte, Landwirtschaft, mittelalterliche Baustelle und karolingische Klosterstadt in einem. (Foto: Campus Galli)

Schon seit zehn Jahren reisen Geschichtsfreunde von hier ins frühe Mittelalter – und kommen begeistert zurück. Der Campus Galli, der am 1. August 2012 unweit von Meßkirch seinen Anfang nahm, ist heute Freilichtmuseum, Forschungsstätte, Landwirtschaft, mittelalterliche Baustelle und karolingische Klosterstadt in einem. Auch im Jubiläumsjahr erhalten Besucher faszinierende Einblicke, wie hier Tag für Tag ein Kloster entsteht – und das nur mit den Mitteln der damaligen Zeit. Mit dem zehnten Jahr bricht auch eine neue Ära an: Im Abtshof wird das erste Gebäude aus Stein errichtet. Zudem werden im Scriptorium die Geheimnisse einer klösterlichen Schreibstube gelüftet, und beim Brotbacken im Holzofen lässt sich altes Wissen für die eigene Küche mitnehmen. Wer lernen möchte, wie man mit Pflanzen färbt, Kerzen zieht oder Mehl herstellt, wird ebenfalls fündig.

Geöffnet Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 13 Euro.

Weitere Informationen sowie das Jahresprogramm finden sich auf der Homepage.

Gemüse selber ernten

Impressionen vom Hofladen Vorsee. (Foto: André Schmid.)

Den zweiten Platz im Ranking der besten Hofläden in der Region belegt der Hofladen Vorsee in Wolpertswende. Autor André Schmid schreibt dazu: "Moderner Hofladen und direkt integriert ein hübsches kleines Hofcafé. Neben regionalen Produkten von befreundeten Bauern werden hier hauptsächlich die eigenen Produkte aus dem Garten verkauft." Das Besondere am Hofladen in Vorsee ist aber, dass man das, was man später essen will, meist selbst erntet. Man schnappt sich also seinen Korb, geht raus auf den Acker und nimmt sich an Obst und Gemüse das, was man gerne hätte.

Radeln entlang der Iller

element Plätscherndes Wasser, idyllische Dörfer, historische Denkmäler, beeindruckende Höhen in der Ferne - das alles vereint die 16.4 Kilometer lange Radtour bei Illerbeuren im Allgäu. (Foto: Allgäu GmbH)

Plätscherndes Wasser, idyllische Dörfer, historische Denkmäler, beeindruckende Höhen in der Ferne - das alles vereint die 16.4 Kilometer lange Radtour bei Illerbeuren im Allgäu, die sich Glücksflussetappe nennt. Start ist beim Bauernhofmuseum in Illerbeuren. Die Tour verläuft in einer Schleife rechts und links der Iller wieder zurück nach Illerbeuren. Man benötigt für die Strecke mit ihren 200 Höhenmetern etwa zwei Stunden.

Eine Karte und weitere Informationen finden Sie auf dieser Homepage.