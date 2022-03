Tipps für Ihr Wochenende: Affen und Störche besuchen

Jede Woche gibt es an dieser Stelle spannende Freizeit-Tipps fürs Wochenende, persönlich empfohlen von den Schwäbische.de-Freizeit-Expertinnen Simone Häfele und Jennifer Schuler.

Wer noch kleine Kinder zu Hause hat oder Besuch von den Enkeln erwartet, kann schwerlich ein gemütliches Wochenende auf dem Sofa verbringen. Die Kleinen wollen beschäftigt sein. Ich gebe Ihnen deshalb heute Anregungen für Ausflüge, die Klein und Groß Spaß machen. Ich stelle Ihnen vor: den Affenberg, der an diesem Wochenende wieder öffnet, eine Playmobil-Ausstellung in Konstanz sowie eine Familienwanderung auf der Schwäbischen Alb.

Die Tipps der Woche im Überblick:

Affen und Störche warten auf Besuch

Salem: Ein Storch sitzt im Affenberg in einem Horst. Der Affenberg ist das größte Freigehege für Affen in Deutschland. (Foto: Felix Kästle)

Rund 200 putzmuntere Berberaffen, eine Vielzahl von Störchen und andere Tiere warten auf Besuch. Am Samstag, 12. März, startet der Affenberg in Salem in die neue Saison. Auf dem Rundweg, der durch das 20 Hektar große Waldstück nahe des Bodensees führt, können Klein und Groß Tiere aus nächster Nähe beobachten. Vor allem die Störche bieten jetzt ein besonderes Schauspiel. Die meisten von ihnen sind bereits aus dem warmen Süden zurückgekehrt und bereiten in Salem die Horste für die Eiablage vor. Zu der weitläufigen Anlage gehören auch ein Damwildgehege sowie ein Abenteuerspielplatz.

Geöffnet: täglich 10-17 Uhr, Eintritt: Erwachsene 12 Euro, Kinder 8 Euro

Von Burgen und Rittern

Sonderausstellung des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg: "Archäologie und Playmobil - Burggeschichten" (Foto: ALM)

Ritterburgen üben eine unglaubliche Anziehungskraft aus, nicht nur auf Jungs. Wenn das Thema Burgen dann auch noch mit Playmobilfiguren umgesetzt wird, schlagen alle Kinderherzen und auch so manch Erwachsenenherz höher. In der neuen Sonderausstellung des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg geschieht genau dies. "Archäologie und Playmobil - Burggeschichten" heißt die Schau, die es dort ab Sonntag, 13. März zu sehen gibt.

Geöffnet: Dienstag bis Sonntag und feiertags: 10-18 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Rund um Hayingen wandern

Premium-Wanderweg Hayingen-Glastal (Foto: schwaebischealb.de)

Der Premium-Wanderweg Hayingen-Glastal eignet sich für einen ausgedehnten Spaziergang mit der gesamten Familie. Die Rundtour auf der Schwäbischen Alb nahe Hayingen nennt sich zwar "Hochgehberge hochgeschätzt" ist aber mit seinen 195 Höhenmetern als mittelschwer einzustufen und in drei Stunden gut zu bewältigen. Zu den Höhepunkten der Wanderung gehören verschiedene Höhlen. Das Wasser entlang des Weges ist so glasklar, dass es sogar einem Tal seinen Namen gegeben haben könnte: eben dem Glastal. Vielleicht wurde der Name des Glastals aber auch inspiriert von den Glashütten, in denen man früher Glas herstellte. Der Premiumwanderweg führt durch Täler und einmalige Vegetationszonen entlang von Wacholderheiden und idyllischen Grillstellen, verträumten Aussichtspunkten mit Sitzgelegenheiten und zum Schloss Ehrenfels als historisches Highlight.

Festes Schuhwerk wird empfohlen.