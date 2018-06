Tipps für Touristen: Bosch in Madrid und Carmen in Verona

Madrid widmet Hieronymus Bosch eine Ausstellung

Das Prado-Museum in Madrid widmet dem niederländischen Künstler Hieronymus Bosch zum 500. Jubiläum seines Todestags eine Ausstellung. Vom 31. Mai bis 11. September können Besucher zahlreiche Gemälde des Künstlers sehen, teilt das Fremdenverkehrsamt von Spanien mit. Der Eintritt beträgt 14 Euro, ermäßigt 7 Euro.

Opern-Festival in Verona mit Carmen und Aida

Das Opern-Festival in Verona wartet in diesem Jahr unter anderem mit Vorführungen von Carmen, Aida und La Traviata auf. Das Festival findet vom 24. Juni bis 28. August in der Arena von Verona statt. Darauf weist die Stiftung Arena di Verona hin.

Klassik in Bad Kissingen

Vom 24. Juni bis 24. Juli steht in Bad Kissingen wieder die Klassik im Fokus: Beim Sommer-Festival wird es mehr als 50 Konzerte von bekannten Interpreten und Nachwuchskünstlern geben, teilt die Tourismusvertretung der Stadt mit. Das Auftaktkonzert findet bereits am 20. Mai statt - und am 25. Oktober gibt es mit einem Auftritt von Lang Lang noch ein Sonderkonzert.