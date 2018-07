Tipps für Radfahrer und Filmfans

Ringbuslinie in der Uckermark

Potsdam (dpa/tmn) - Touristen können die Uckermark mit einem Busshuttle erkunden. Eine neue Ringlinie verbindet an den Wochenenden die wichtigsten Orte in der historischen Landschaft nordöstlich von Berlin, teilt der Tourismusverband Brandenburg mit. Die 175 Kilometer lange Rundtour dauert knapp vier Stunden und kann an touristischen Attraktionen unterbrochen werden. Der „UckermarkShuttle“ hält in Templin, Prenzlau, Schwedt und Angermünde.

Zum Eisbaden nach Usedom

Ahlbeck (dpa/tmn) - „Vom Laufsteg in die Fluten“ lautet das Motto am 12. Februar auf der Insel Usedom. Im Ostseebad Ahlbeck springen dann gut 100 kostümierte Eisbader in die Fluten. Das Wasser dürfte an jenem Tag um die null Grad kalt sein, wie der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern mitteilt. Zu dem Winterbadespektakel werden rund 2000 Zuschauer erwartet. Los geht es um 11.00 Uhr am Strand links von der Ahlbecker Seebrücke.

„Rostock Card“ jetzt in zwei Versionen

Rostock (dpa/tmn) - Das Kultur- und Erlebnisticket „Rostock Card“ können Urlauber im Jahr 2011 erstmals in zwei Versionen kaufen. Die 24 Stunden gültige Karte kostet 8 Euro, die 48 Stunden gültige Variante gibt es für 13 Euro, teilt die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde mit. Ticketbesitzer haben freie Fahrt in den Bussen und Bahnen des Nahverkehrs im Gesamtnetz Rostock. Inklusive sind außerdem Stadtrundfahrten sowie Konzert- und Theaterbesuche. Informationen: Tourismuszentrale Rostock unter Telefon: 0381/381 22 22.

Mit der Berliner „WelcomeCard“ auch zum Filmfestival

Berlin (dpa/tmn) - Die „Berlin WelcomeCard“ für Besucher der Hauptstadt gilt erstmals auch für saisonale Events. Beim Filmfestival „achtung berlin“ oder dem „Berlinvision Song Contest“ erhalten Karteninhaber jetzt einen vergünstigten Zugang. Darauf weist Berlin Tourismus hin. Mehr als 160 Attraktionen in Berlin und Umgebung lassen sich mit dem Touristen-Ticket zu ermäßigten Preisen erkunden. Die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs ist inklusive.

Radführer 2011 für Rheinland-Pfalz

Koblenz (dpa/tmn) - Pünktlich zur Schneeschmelze ist das neue „RadWanderland-Magazin 2011“ für Rheinland-Pfalz erschienen. Das Heft stellt Themen- und Fernradwege vor, die für gemütliche und sportliche Fahrradfahrer geeignet sind. Darauf weist Rheinland-Pfalz Tourismus hin. Das Magazin kann bestellt werden unter Telefon 01805/7574636 für 14 Cent/Minute oder per E-Mail an info@radwanderland.info. Zum Blättern ist es auch im Internet verfügbar.

Radfahrtipps fürs Münsterland

Münster (dpa/tmn) - Tipps für Radtouren auf mehr als 200 Rundwegen gibt Münsterland Tourismus. Im Katalog „Radfahren 2011“ werden auch Routen und Ziele für Tages-, Mehrtages- und Wochenendtouren vorgestellt. Informationen gibt es außerdem zu Touren per E-Bike. Der kostenlose Katalog steht im Internet zum Herunterladen bereit und ist bestellbar beim Verein Münsterland e.V. Informationen gibt unter Telefon 0800/93 92 919 und per E-Mail: touristik@muensterland.com.

