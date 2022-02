Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Die Zukunft des Klinikverbunds wird schon bald verhandelt

Fusion oder Kooperation? Diese Frage hatte nicht zuletzt Minister Manne Lucha mit Nachdruck in den Raum gestellt, als er vor einigen Wochen im Ravensburger Kreistag seine Visionen zur Krankenhauslandschaft ausführte. Oberbürgermeister Andreas Brand bestätigte, dass durchaus Gespräche zwischen der Häfler und der Ravensburger Klinikgesellschaft geführt werden. Doch eine Fusion steht wohl nicht im Raum – oder besser gesagt: noch nicht, wie Jens Lindenmüller in diesem Text erklärt.

Was wird aus der Montfortstraße?

Eine der zentralen Straßen Tettnang ist ein Flickenteppich, der Stolperfallen birgt. Das Pflaster ist schadhaft, es wird mehr ausgebessert als repariert. Und eine Untersuchung zeigt jetzt: Ein Neubau ist günstiger als eine Sanierung, und auch das könnte schon zehn Millionen Euro kosten - wenn man in sieben Jahren damit anfangen würde. Über die Stolperfallen berichtet Linda Egger hier und fragt die Userinnen und User: Was soll Ihrer Ansicht nach mit der Montfortstraße passieren?

Das ist unser Held des Alltags

Es gibt sie überall – Menschen, die uns beeindrucken. Die sich engagieren, etwas bewegen oder auch einfach etwas leisten, das bemerkenswert ist. Diese Menschen bekommen für das, was sie tun, aber oft nur wenig Aufmerksamkeit und Würdigung. Die LZ stellt sie mit einer neuen Serie in den Mittelpunkt. Auch Helmut Reischl ist einer davon. Er hat im vergangenen Jahr viel Freizeit damit verbracht, Menschen zu impfen. Dabei, sagt er, muss man sich Zeit für jeden Einzelnen nehmen. Weil die Menschen ihm vertrauen, hat er auch in einer großen Aktion eine Gruppe Gehörloser die Spritze gegeben. Er ist ein Held des Alltags. Ronja Straub hat ihn besucht.

Die Messe-Branche ächzt

In Sachen Messen und Veranstaltungen hagelt es Absagen bei Messebauern und Veranstaltungstechnikern. Mit seiner Aussage Anfang des Monats hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann der Branche einen Bärendienst erwiesen. Denn Kunden haben die Reißleine direkt gezogen, um weitere Kosten für sich zu vermeiden. Bei Erscheinen des Artikels galten die Messen noch als "stark gefährdet", am Freitag kam dann die Absage von Aqua Fisch, IBO & Co. Die grundlegende Situation indes bleibt die gleiche, berichtet Mark Hildebrandt in diesem Text.

In Meckenbeuren häufen sich die Vandalismus-Fälle

Im Jahr 2022 gibt es eine merkliche Zuname an polizeirelevanten Vorfällen in der Gemeinde. Vor allem Vandalismus, Sachbeschädigungen und Einbruchsversuche fallen ins Auge. Bürgermeisterin Elisabeth Kugel hat die Bevölkerung gebeten, „aufmerksam zu sein“. Die Polizei stuft die Vorkommnisse als "jugendtypische Delikte" ein, wie Roland Weiß in diesem Artikel schreibt.

Dieses Video zeigt die neue Seebühne der Bregenzer Festspiele

Die berühmte Bregenzer Seebühne soll zu den diesjährigen Festspielen im Sommer mit einem riesigen Blatt Papier dekoriert werden. Das Papierbild werde 23 Meter hoch und 33 Meter breit sein. In diesem Jahr wird die Oper „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini in Bregenz inszeniert. Dazu wird im Bodensee ein neues Bühnenbild aufgebaut. Wir zeigen es hier.