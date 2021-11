Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Deshalb müssen die Lindauer ihre Mülltonnen nicht selbst rausstellen

Alkin Soner kennt die Lindauer Straßen, Gassen, jede Ecke und jeden Winkel so gut, wie sonst wahrscheinlich keiner. Jeden Tag ist er Stunden auf dem Roller in allen Stadtteilen unterwegs. Bei Wind und Wetter stellt er die Mülltonnen der Lindauer raus. Das ist anstrengend. Aber Alkin Soner und seine drei Kollegen lieben ihren Job. Machen will ihn sonst keiner. Wir haben ihn auf seiner Tour begleitet und im Interview seine Beweggründe erfahren.

Karl Gälle ist landesweit einmalig

Seit 50 Jahren gehört Karl Gälle dem Meckenbeurer Gemeinderat an – bei den meisten der zehn Urnengänge erhielt er gar die höchste Stimmenzahl. Daher ist der CDU-Rat auch seit 37 Jahren Bürgermeister-Stellvertreter. Das ist nun mit einer besonderen Ehrung gewürdigt worden: zum einen mit einer persönlich gehaltenen Feier, zum anderen mit der ersten Urkunde, die Baden-Württembergs Gemeindetag zu diesem Anlass ausstellen durfte. Wir blicken in diesem Artikel auf die lange Zeit zurück.

Seit 37 Jahren im Einsatz als Bürgermeisterstellvertreter: Auf Karl Gälle ist in Meckenbeuren Verlass. (Foto: Mark Hildebrandt)

Die Grafs hören mit dem Römus-Kiosk auf

Die Grafs haben den Kiosk am Lindauer Hafen zu einem beliebten Treffpunkt gemacht. Doch jetzt reicht es ihnen – auch wegen des schlechten Benehmens mancher Gäste. Sie hören mit dem Kiosk auf. Warum, und wie es jetzt weitergeht, kann hier nachgelesen werden.

Wo „Grillrost-Bänke“ standen, wachsen jetzt Bäume

Um Platz für frisch gepflanzte Bäume zu schaffen, hat die Stadt in der Innenstadt einige Sitzbänke entfernen lassen. Drei oder vier waren es; da legt sich die Pressestelle nicht genau fest. Sie standen in der Dammstraße zwischen den Filialen von Fielmann und Telekom; und sie wurden bereits im Frühjahr abgebaut, wie Harald Ruppert herausgefunden und in diesem Bericht zusammengetragen hat.

Die Schwätzbänkle am Gondelhafen werden ihrer Bestimmung übergeben: Walter Schmid (in der grünen Jacke) mit Senioren und dem Pastoralreferenten-Team (Philipp Heger und Evi Rossmann (hinten, von links). (Foto: Harald Ruppert)

Das ändert sich 2022 im bodo Verkehrsverbund

Es gibt neue Preise für Tickets und neue Fahrpläne beim Verkehrsverbund bodo. Um Klimaanforderungen zu entsprechen, müsste das Angebot im ÖPNV bis 2030 mehr als verdoppelt werden. Die Elektrifizierung der Südbahn und der württembergischen Allgäubahn, aber auch steigende Personal- und Betriebskosten bringen Preissteigerungen und Fahrplanänderungen mit sich. Was neu ist, lesen Sie in diesem Artikel.

Elterntaxis versperren dem Notarzt den Weg

Glück im Unglück: Die Zufahrt zum Dr. Albert-Moll-Haus über St. Johann ist frei. So kann der Notarzt über einen kleinen Umweg doch noch bis zum Eingang des Tettnanger Pflegeheims fahren. Versperrt ist ihm die eigentliche Zufahrt über den Parkplatz an der Manzenberg-Grundschule - den haben Eltern verstellt, die ihre Kinder zur Schule bringen. Für Schulleiter Wolfram Schellhaase bringt dieser Vorfall vom 9. November das Fass zum Überlaufen. Er macht seinem Ärger in diesem Interview Luft.