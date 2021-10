Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Meckenbeurer Gemeinderat schafft Fakten im Baugebiet Altmannstraße

Wer sich für einen der sechs Plätze im zentrumsnahen Baugebiet Altmannstraße interessiert, der weiß nun, woran er ist. Der Quadratmeterpreis steht fest, und auch das Verfahren, wie die Plätze vergeben werden. Das Los wird dabei entscheiden. Alle Details dazu hat unser Redakteur Roland Weiß hier zusammengefasst.

Kaum noch was los? Wie sich die Eröffnung der B31-neu auf die Geschäfte in Fischbach auswirkt

Dank der neuen B 31 ist es ruhig geworden in Fischbach und auf der Albrechtstraße. Auch so mancher Ladeninhaber schätzt das geringere Verkehrsaufkommen. Trotzdem zeigt sich: Des einen Freud ist des anderen Leid, wie die Geschäftsleute unserem Redakteur Ralf Schäfer beim Termin vor Ort berichtet haben.

Ärger über fehlende Fernseher am Klinikum Friedrichshafen

"Die alten Leute können nur die Decke angucken": Die alten Röhrenfernseher in den Patientenzimmern sind vergangenes Jahr abgehängt worden. Der Grund: Das Modell hatte anderswo Brände ausgelöst. Seither haben Patienten weder TV- noch Radiogerät im Zimmer. Ein Leser von Schwäbische.de findet: Das geht gar nicht. Sehen Sie das auch so? Wir freuen uns über Ihren Kommentar am Ende dieses Artikels.

Umweltschützer schrecken auf: Wird Lindau bis 2035 doch nicht klimaneutral?

Der Klimabeirat der Stadt Lindau ist noch jung. Seine Mitglieder: Vor allem Fachkräfte. Die Politiker des Stadtrats sind genauso bloße Zuschauer, wie die Vertreter von Umweltinitiativen. Das Ziel: Vorschläge und und Ideen sammeln, wie Lindau klimaneutral werden kann und dann daraus Konzepte für Stadtrat und Bürgerbeteiligungen entwickeln. Doch auf der letzten Sitzung kam es zu einer Situation, die Umweltschützer aufgeschreckt hat. Den ganzen Text lesen Sie hier.

Neukirch hat mit "Tante Emma" einen neuen Nahversorger

Auf dem Land sind Einkaufsmöglichkeiten direkt vor Ort selten - in Neukirch hat jedoch am Mittwoch ein neuer Supermarkt eröffnet. Für die Gemeinde geht damit ein echter Kraftakt zu Ende, denn der Weg bis zur Eröffnung war mit einigen Hürden verbunden. Neben einem Backshop und zahlreichen regionalen Zulieferern hat der Markt noch mehr zu bieten, so sollen beispielsweise auch Vereine vor Ort profitieren. Unser Mitarbeiter Olaf E. Jahnke hat sich schonmal vor Ort umgeschaut und darüber berichtet.

Wie das ist, wenn sechs Schwaben nicht auf dem Kilimandscharo scheitern

Jeder, der gesund ist, kann auf den höchsten Berg Afrikas steigen. Solange man sich mit Koffeinschocks und Zigarettenpausen nicht selber die Steine in den Weg legt. Wie vier Schwaben und zwei Lindauer auf den Kilimandscharo gestiegen sind, gibt es im Detail in diesem Bericht zu lesen. Viel Spaß dabei!