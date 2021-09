Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Unebenheiten und neue Ampeln: Schwierige OP an Hauptverkehrsader B30

Sieben Wochen lang ist die Meckenbeurer Ortsdurchfahrt saniert worden. Die 2,6 Kilometer lange Baustelle brachte eine Umleitung und viele Unbequemlichkeiten mit sich. Speziell auf den Fahrbahnbelag richtet sich das Augenmerk. Das sind die Reaktionen und das steht an Restarbeiten in den nächsten Wochen noch an.

Belagsanierung an der B30 in Meckenbeuren: Mit den roten Radfurten soll der Weg für die Radler sicherer sein

Können der Skatepark und die Gastronomie bleiben?

Eigentlich sind die Gastronomie an der Schützinger-Promenade und der Skatepark auf der Hinteren Insel nur für die Dauer der Gartenschau in diesem Sommer eingerichtet worden. Doch beide Angebote haben sich über den Sommer zu beliebten Treffpunkten entwickelt. Die Chancen stehen gut, dass das auch nach der Gartenschau so bleiben kann. Der Bau- und Umweltausschuss hat am Montag die Verwaltung beauftragt, ein Nachnutzungskonzept zu erarbeiten. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Badegäste auf vier Pfoten: Hunde erobern das Tettnanger Freibad

Tierische Badegäste haben die drei Schwimmbecken im Freibad Ried in Beschlag genommen. Hunde aller Rassen durften am letzten Saisontag mit ihren Besitzern die Freude am Schwimmen teilen. Nach Herzenslust durften die Vierbeiner mit ihren Artgenossen tollen. Was auch in diesem Video festgehalten ist.

Mal Hippie, dann Nazi: Wachküsser des Hoyerbergschlössles wehren sich gegen Gerüchte

Sie wollen das sanierungsbedürftige Lindauer Hoyerbergschlössle wachküssen. Und haben dazu verschiedene Ideen entwickelt, wie das Schlössle ein Ort für alle werden soll. Dass dieses Konzept kontrovers diskutiert wird, damit haben Friederike Kaufmann und Gianni Seufert gerechnet. Doch dass die meisten Stadträte noch nicht mal bereit sind, ihnen zuzuhören, hatten sie nicht erwartet. Und schon gar nicht den Hass, die Beschimpfungen und Gerüchte, mit denen sie und ihre Mitstreiter zu kämpfen haben. Die wollen sie nicht länger hinnehmen, wie in unserem Artikel zu lesen ist.

Einkäufe aus dem Hofladen liefern lassen? Dieser Online-Dienst vom Bodensee macht’s möglich

Die Idee hinter Loregi, dem Projekt zweier Langenargener: Regionale Waren kommen per Lieferdienst ganz einfach direkt zu den Kunden nach Hause. Mit dem Angebot wollen sie nicht nur lokale Produzenten unterstützen, sondern auch die Transportwege verkürzen – und so etwas für die Nachhaltigkeit tun. Wie genau der Dienst funktioniert und in welchen Städten und Gemeinden man ihn benutzen kann, lesen Sie hier.

40 neue Windräder, keine Einfamilienhäuser mehr: Der Chef des Regionalverbands zieht Bilanz

13 Jahre lang stand Wilfried Franke an der Spitze des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben, jetzt geht er in den Ruhestand. Im großen Abschiedsinterview erklärt er, warum nach dem neuen Regionalplan weitere 1120 Hektar Land versiegelt und bald keine Einfamilienhäuser mehr gebaut werden sollen. Außerdem spricht er im Interview mit Schwäbische.de über die heftigen Proteste gegen den Plan, die – so Franke – teilweise „unter die Gürtellinie“ gingen.