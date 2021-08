Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Endlich rollt der Verkehr über die neue B 31

50 Jahre war die Ortsumfahrung in der Planung, viele Häfler haben lange für sie gekämpft: Die neue B 31 in Friedrichshafen ist am Dienstag für den Verkehr freigegeben worden. Zur feierlichen Eröffnung gaben sich auch die Verkehrsminister von Bund und Land die Ehre. Hier gibt es alle Hintergründe und Impressionen von diesem denkwürdigen Tag in der Geschichte Friedrichshafens.

Das gibt es auf der letzten Eurobike in Friedrichshafen zu sehen

Die 29. Ausgabe der Messe Eurobike wird auch die letzte am Standort Friedrichshafen sein. 630 Aussteller aus 42 Ländern präsentieren vom 1. bis 4. September alles rund ums Rad. Im Fokus stehen Funktionalität, Alltagstauglichkeit, intelligente Systeme und Nachhaltigkeit. Auf welche Neuheiten und Trends sich die Besucher freuen können, lesen Sie hier.

Nach 29 Jahren zieht die Eurobike von Friedrichshafen nach Frankfurt. Auf der diesjährigen Messe werden Neuheiten rund um das Thema Fahrrad vorgestellt.

Tettnanger Familie fürchtet um das Leben ihrer Angehörigen in Afghanistan

Ob seine Schwestern noch leben, weiß Didar nicht. Er kam 2016 selbst als Flüchtling nach Deutschland und lebt heute in Tettnang. Schwäbische.de erzählt er im Interview, warum er nun muss er um die Sicherheit von Angehörigen Freunden bangen, die noch in Afghanistan leben.

Wie es mit der Montfortstraße in Tettnang weitergeht

Löcher und Flicken zieren die Fahrbahn auf der zentralen Straße in der Innenstadt. Bald soll das Thema Sanierung politisch auf den Tisch kommen. Diese Optionen sind für die Montfortstraße denkbar.

Azubi-​Mangel in Lin­dau: Gastro, Bau­ und Co. buhlen um Nach­wuchs­kräf­te

Während der Pandemie gab es kaum Angebote zur Berufsorientierung und keine Praktika. Lindauer Handwerker berichten von ihren Problemen und mit welcher Sorge sie in den Herbst blicken. Sie sehen verschiedene Gründe für den Mangel. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Mehr Partys, aber auch mehr Gewalt?

Brutale Schlägerattacken von Jugendlichen im Lindenhofpark und auf dem Bahndamm hängen mit den Partys an öffentlichen Plätzen zusammen. Die treten laut Polizei derzeit massiv auf. Ist die Jugend in diesem Sommer tatsächlich roher, oder trügt die Wahrnehmung? Hier berichten Experten , wie sie die Situation einschätzen.