Tipps aus aller Welt: Surfer oder Kürbisse ansehen

Jackson (dpa/tmn) - Wer im Herbst Urlaub macht, weiß manchmal nicht so recht, wohin er reisen soll. Für diejenigen sind hier verschiedene Veranstaltungen aus aller Welt zusammengetragen worden - von verschiedenen Sportevents bis zum Kürbis-Wettschnitzen.

Kürbiskreationen in den USA anschauen

Im Ferienort Jackson im US-Bundesstaat New Hampshire blicken Besucher im Oktober in jede Menge Kürbisgesichter. Beim „Return of the Pumpkin People“ verzieren 50 Hotels, Pensionen und Gasthäuser das orangefarbene Gemüse auf kreative Weise, teilt das Tourismusbüro Neuenglands mit. Wer auf Rundreise durch die umliegenden White Mountains ist, kann sich eine Straßenkarte für eine Tour zu den Kürbisköpfen herunterladen und seine Favoriten wählen. Pünktlich zu Halloween am 31. Oktober werden die lustigste, niedlichste, unheimlichste sowie die familienfreundlichste Kürbiskreation prämiert.

Ins Playmobil-Museum in Norwegen

In Norwegen hat ein neues Playmobil-Museum eröffnet. Es ist nach eigenen Angaben weltweit das erste Museum dieser Art. Im ehemaligen Postamt der Hafenstadt Kragerø gibt es nachgebaute Bauernhöfe, Polizeistationen und Weltraumhäfen zu sehen, die von insgesamt 76 Motoren animiert werden, teilt Visit Norway mit. Die Playmobil-Welt stammt aus dem Fundus des norwegischen Sammlers Erik Skaarup, der seinen ersten Spielzeug-Laster mit drei Jahren geschenkt bekommen haben soll. Ausgestellt werden auch frühe Zeichnungen und Entwürfe.

Freestyle-Sportfestival in der Schweiz

Snowboarder, Freeskier, Motorbiker und Skateboarder zieht es am 24. und 25. September nach Zürich. Dort steigt auf der Landiwiese das Sportfestival Freestyle.ch, bei dem internationale Profis Tricks zeigen und in Wettkämpfen gegeneinander antreten, wie Zürich Tourismus mitteilt. Präsentiert werden außerdem die neusten Trends und Produkte der jeweiligen Freestyle-Sportarten.

Zur Radrenn-WM autofrei in Kopenhagen feiern

Zur Straßenradrenn-Weltmeisterschaft gönnt sich Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen drei autofreie Partytage. Vom 19. bis 21. September werde das Zentrum während des Zeitfahrens gesperrt, teilt das Tourismusbüro mit. In dieser Zeit steigt in der Innenstadt ein großes Straßenfestival: Musik, Kunst und Kulinarisches sollen neben den WM-Veranstaltungen nicht nur Radsportfans anlocken.

Food & Wine and Rum Festival auf Barbados

Gutes Essen, Wein und Rum erwarten Urlauber auf der Karibikinsel Barbados vom 18. bis zum 21. November. Beim Food & Wine and Rum Festival zeigen acht internationale Sterneköche ihr Können, darunter Tom Colicchio, Bruno Loubet und Ming Tsai. Das teilt die Tourismusvertretung der Karibikinsel mit. Neben internationaler Küche hat auch die traditionelle Inselküche ihren Platz auf dem Festival.

Zum Surfwettbewerb nach São Miguel

Vom 26. September bis 10. Oktober kommen Surfer aus aller Welt nach São Miguel. Dann wird auf der größten Insel der Azoren im Atlantik der Surfwettbewerb Billabong Azores Islands Pro ausgetragen. Das teilt das Fremdenverkehrsamt von Portugal mit, wozu die Azoren gehören. Den besten Wellenreitern winken bis zu 250 000 US-Dollar Preisgeld.

Musikalische Erinnerung an den 11. September

Zum Gedenken an die Anschläge des 11. September gibt das Breslauer Festivalorchester ein Konzert. Urlauber können ab 19 Uhr in der Maria-Magdalena-Kirche dabei sein. Gespielt werden unter anderem Werke angelsächsischer Komponisten wie Herbert Howells oder Samuel Barber. Das teilt das Polnische Fremdenverkehrsamt mit. Die Eintrittskarten kosten umgerechnet zwischen 15 und 50 Euro. Das Konzert ist Teil des Festivals „Wratislavia Cantans“, das bis zum 18. September dauert.

Events in Neuengland

Webseite des Sportfestivals in Zürich

Playmobil-Museum im Internet (norw.)

Webseite der Straßenradrenn-WM (eng.)

Tickets für das Festival auf Barbados (eng.)

Webseite des Surfwettbewerbs (eng.)

Programm des Wratislava Cantans (poln./eng.)